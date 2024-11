Liverpool, il successore di Klopp sarà Arne Slot: c’è l’accordo con il Feyenoord (Telegraph)

Il Liverpool pagherà circa 9 milioni di sterline per liberare Slot dal contratto triennale firmato con il Feyenoord la scorsa estate

Il Liverpool ha scelto chi siederà sulla panchina ad Anfield l’anno prossimo. Si tratta di Arne Slot, allenatore del Feyenoord. Tutte le parti sarebbero d’accordo secondo quanto scrive il Telegraph. Slot ha già detto “si” ai Reds. A loro volta il club ha preso contatti con il Feyenoor per trovare un accordo e liberare il proprio tecnico.

“La conferma di Arne Slot come prossimo allenatore del Liverpool sembra ora una formalità dopo che il Feyenoord ha concordato verbalmente un accordo con il club di Anfield. Il Liverpool pagherà circa 9 milioni di sterline per liberare Slot dal contratto triennale firmato al Feyenoord la scorsa estate“.

Slot e Liverpool promessi sposi

Adesso si tratta solo di capire quando tutte le parti daranno l’annuncio. Secondo il Telegraph, “potrebbe avvenire nel fine settimana. Slot ha rivelato giovedì di aver detto al Feyenoord che voleva unirsi al Liverpool. Qualsiasi annuncio formale non sarà una distrazione per le ambizioni del club”.

Slot ha ottenuto anche la benedizione di Klopp:

«Mi piace il modo in cui la sua squadra gioca a calcio, tutte le cose che sento su di lui come ragazzo dicono che è un bravo ragazzo. Mi piace molto: bravo ragazzo, buon allenatore e non vedo l’ora che arrivi qui se lui è la soluzione. Sono più che felice, sembra tutto davvero bello».

Slot è diventata la scelta preferita poiché il suo stile di gioco non richiede un cambiamento tattico radicale e l’allenatore lavora bene con i giovani giocatori. Negli ultimi due anni, Slot ha vinto il campionato olandese e la Coppa d’Olanda.

