Bagnaia dopo la caduta: «A Binder si è chiusa la vena quando Marquez l’ha buttato fuori. Poi ci sono finito in mezzo io»

A Jerez la sprint race di Bagnaia dura appena tre giri: un ingresso forte di Binder in curva stringe Bagnaia a sandwich tra lui e Bezzecchi, con con conseguente caduta. La direzione gara ha valutato quanto è successo come un incidente.

Queste le dichiarazioni di Bagnaia a Sky dopo l’accaduto:

«A Binder si è chiusa la vena quando Marquez l’ha buttato fuori. Poi è entrato forte e ci sono finito io in mezzo. La Sprint porta i piloti a essere fuori di testa, cambiano direzione senza senso. A volte finisci nei problemi e finisci per terra come è accaduto oggi a me. Con una buona strategia si potrebbe finire bene lo stesso. Ad esempio il sorpasso di Binder su Marquez non aveva senso».

Pecco Bagnaia, attuale campione del mondo di MotoGp, ha rilasciato un’intervista a La Stampa.

Dicono che nello sport le bandiere non esistano più, ma lei sembra esserlo per la Ducati.

«Essere accostato a Ducati mi rende orgoglioso e mi piacerebbe stare il più tempo possibile in questo team. Per il momento mi sento a casa e non c’era motivo per cambiare. Il rapporto è fantastico e abbiamo creato una moto che sta volando».

Si sente un ambasciatore dell’Italia nel mondo? A Miami Sinner è stato acclamato dalla Nazionale di calcio.

«Essere riconosciuto a livello internazionale ti fa capire quando stai facendo un buon lavoro. Jannik sta facendo qualcosa di diverso nel tennis italiano, è bello che in tutti gli sport l’Italia sia così davanti».

