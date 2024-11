Liverpool, lite in campo tra Klopp e Salah. A dividerli Darwin Nunez (VIDEO)

Durante West Ham-Liverpool, finita 2-2. Klopp ha detto all’egiziano qualcosa prima di entrare in campo e i due hanno iniziato a discutere

Il Liverpool dice definitivamente addio alla Premier League. Il pareggio in casa del West Ham per 2-2 ha messo la pietra tombale sull’ultima stagione in Inghilterra di Klopp. Purtroppo però l’allenatore è stato protagonista di una scena poco gradevole insieme a Salah. I due hanno avuto un acceso battibecco prima che l’egiziano entrasse in campo dalla panchina. Darwin Nunez è dovuto intervenire per allontanare il compagno di squadra. Una brutta immagine che macchia l’ultima stagione del tecnico tedesco.

Il West Ham è passato in vantaggio con Bowen al 43′. Nel secondo tempo la rimonta dei Reds, prima con Robertson al 48′ e poi con l’autogol del portiere Areola al 65′. Al 77′ il West Ham riaggiusta la partita grazie al gol di Antonio.

Nello studio di Sky Sport, Paolo Di Canio, esperto e commentatore del campionato inglese, ha dato una sua interpretazione:

«Uno screzio che parte da prima. Salah era pronto, poteva entrare prima. Il West Ham ha pareggiato, si son detti qualcosa. Nunez è dovuto intervenire».

Lite tra Salah e Klopp prima che l’egiziano entri in campo. Nunez costretto a separarli 😳 pic.twitter.com/8HpKja4Tly — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) April 27, 2024

Klopp è già lontano dal Liverpool: è diventato insensibile, freddo e distaccato (Telegraph)

Dopo la sconfitta nel derby contro l’Everton, il Liverpool ha detto ufficialmente addio alle speranze di conquistare il campionato nell’ultima stagione di Klopp. Il Telegraph però suona l’allarme. Se all’annuncio di addio Klopp aveva in qualche modo galvanizzato i suoi, nelle ultime uscite questa spinta sembra essersi esaurita. Soprattutto per l’allenatore stesso. Non a caso per il quotidiani inglese, Klopp “ha già fatto il check-out al Liverpool”.

Il Telegraph spiega anche il perché:

“È il cambiamento nel comportamento di Klopp, però, a suonare l’allarme più forte. In genere, si tratta di una figura ipersensibile a ogni battito cardiaco, è sempre così in sintonia con i tifosi del Liverpool. Ora sembra semplicemente insensibile, mentre guarda questa stagione dissolversi nei familiari sogni frustrati. Ciò che colpisce, però, è l’apertura con cui trasmette il suo sentimento di distacco“.

Già all’indomani dell’eliminazione dall’Europa League Klopp ha trasmesso freddezza e distacco. «Ho solo cercato di capire come mi sentivo», ha detto. «E non sentivo niente».

“Dire che un risultato terribile ti lasci indifferente non è certo una ricetta infallibile per motivare i tuoi giocatori. Ha più senso, in tutta onestà, dire loro che nel bel mezzo della più serrata battaglia a tre per il campionato degli ultimi tempi sei esausto e aspetti solo di andartene“.

