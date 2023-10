Mancini rischia il posto in Arabia: in quattro partite, nessuna vittoria (CorSera)

Un pareggio e tre sconfitte. Se dovesse andar via, non riceverebbe l’intero contratto di 24 milioni a stagione, ma solo una parte, stabilita da una clausola confidenziale.

Roberto Mancini è ct dell’Arabia Saudita dal 28 agosto dopo aver salutato l’Italia. Ma i risultati sono tutt’altro che dalla sua parte. Come riportato dal Corriere della Sera:

“La smorfia di Yasser Al Misehal catturata dalle tv dopo il secondo gol del Mali martedì pomeriggio, è tutta un programma. In 4 partite la squadra affidata a Mancini ha raccolto 1 pareggio e 3 sconfitte, con 9 gol subiti e 4 realizzati, soprattutto prestazioni negative, nelle quali i progressi, se ci sono, non si vedono. A novembre inizia il primo girone di qualificazione al Mondiale, con le sfide a Pakistan e Giordania: l’Arabia è ampiamente la favorita, ma di mezzo c’è la Coppa d’Asia, che si gioca proprio a Doha in casa dei cugini poco amati, che sono anche campioni in carica. Per Mancini e il suo staff è vietato fallire. Il progetto è a lungo termine, però le pressioni sono molto forti, anche per lo sviluppo enorme del campionato saudita e dell’intero movimento.

Se il rapporto si dovesse interrompere prima del tempo, Mancini, non riceverebbe l’intero contratto rimanente di 24 milioni (più eventuali 6 di bonus) a stagione, ma solo una parte, stabilita da una clausola confidenziale. L’impresa contro l’Argentina ai Mondiali era sembrata l’inizio di qualcosa di diverso, anche perché le qualificazioni al Mondiale erano andate benissimo, con il primo posto nel girone finale davanti a Giappone e Australia.

Ma la squadra sembra non rispondere ai comandi del pilota. Quando la sua difesa e il disastroso portiere pasticciano con la costruzione dal basso, invece ha l’aria sconsolata. Tifosi e media gli contestano diverse scelte e i troppi cambi di ruolo dei giocatori. Se queste quattro partite erano una luna di miele, nessuno se n’è accorto”.

L’ARABIA SAUDITA PERDE 1-3 CONTRO MALI:

Sconfitta contro Corea del Sud, Costa Rica e Mali. Secondo quanto racconta Alfredo Pedullà, la partita per mister Mancini si è messa subito in salita. In svantaggio già al 14′ dopo il gol di Moussa Doumbia. A fine primo tempo il Malli raddoppia con Hamari Traoré. A scuotere l’Arabia ci pensa Al-Dawsari a metà secondo tempo. Il punto esclamativo sulla partita però lo mette Lassine Sinayoko che fissa il punteggio sul 1-3.

