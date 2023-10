Si è giocato quasi a una porta sola ma agli uomini di Gasperini non è bastato. Szczesny il migliore dei suoi. De Ketelaere è un calciatore trasformato.

L’Atalanta domina ma non batte la Juventus (0-0) che raggiunge il Napoli in classifica a quota 14 punti. L’Atalanta a 13. Milan e Inter a 18. La Fiorentina è a 11 e domani sera ospiterà il Cagliari: in caso di vittoria anche la squadra di Italiano salirà al terzo posto con Napoli e Juventus.

Atalanta-Juventus è stata partita a una dimensione, con la squadra di Gasperini che ha cercato di far cadere il muro juventino. Ogni tanto, soprattutto, con Chiesa gli Allegri boys hanno provato qualche alleggerimento ma il migliore in campo dei suoi è stato Szczesny. Nel finale, soprattutto, i bergamaschi hanno avuto più chance ma sono stati sempre imprecisi, l’ultima occasione è toccata a Koopmeiners che col sinistro ha sparato sopra la traversa. De Ketelaere è un calciatore trasformato.

Massimiliano Allegri a Dazn a fone gara

«Sono contento della prestazione, per il punto fatto. Abbiamo fatto sessanta minuti buoni, potevamo fare meglio a livello tecnico, potevamo verticalizzare qualcosa in più. Moise Kean era tanto che non giocava, alla fine l’Atalanta ci dava tanta pressione

«Alla fine abbiamo rischiato su una palla in cui Gatti è andato nell’uno contro uno, sono momenti di crescita, il fatto di non aver perso, non aver preso gol, siamo soddisfatti, abbiamo una settimana per preparare il derby».

Si poteva costruire qualcosa in più?

«Nel primo tempo potevamo essere più precisi, con un po’ di serenità in più ma i ragazzi hanno fatto bella partita Nei venti minuti del primo tempo la squadra ha fatto anche bene, non eravamo molto convinti di andare a fare gol.

«Abbiamo avuto due occasioni con Fagioli nel primo tempo, bisogna tirare da fuori, 20-25 metri

«Szczesny ha fatto una parata straordinaria, è primo in Europa, non c’è dubbio, capitano serate storte come a Sassuolo, poi lì non abbiamo perso per colpa sua».

ilnapolista © riproduzione riservata