Fassino aveva già rubato al duty-free? L’ipotesi (non confermata) riportata dal Fatto

Lunedì 15 aprile Piero Fassino è stato fermato nell’area shopping dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino mentre era in attesa dell’aereo per Strasburgo.Il deputato del Pd ha fatto scattare l’allarme perché aveva un profumo in tasca. Un profumo da 100 euro “appoggiato” nella tasca del giaccone, l’allarme antitaccheggio che suona, il vigilante che si avvicina, il tentativo di spiegazioni e, alla fine, il caso “chiuso” – si fa per dire – con una denuncia sul groppone per tentato furto.

Il Fatto Quotidiano oggi chiarisce che non era la prima volta

“La tesi è che, alcune settimane prima, Fassino abbia effettuato lo stesso gesto con un altro prodotto. Solo che in quel caso un dipendente del negozio glielo avrebbe fatto notare e lui lo avrebbe rassicurato affermando di essere diretto verso le casse. Per questo motivo, sempre secondo i segnalanti, il parlamentare non sarebbe stato né denunciato né identificato. Si tratta, va sottolineato, di una ricostruzione non confermata né dal diretto interessato né dai suoi legali. Soprattutto, è una segnalazione solo verbale e totalmente da verificare”.

Non ci sarebbero dunque ancora testimonianze però il Fatto Quotidiano riporta un virgolettato che quelli del duty free avrebbero detto alla polizia

“Con Piero Fassino c’è stato già un precedente. Chiedete ai colleghi di turno al duty free un paio di settimane fa”. È la frase che si sarebbero sentiti dire gli agenti della Polaria che operano all ’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

