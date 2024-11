Kvaratskhelia alza il prezzo col Napoli, dietro ha City e Barcellona (Gazzetta)

L’agente del giocatore chiede 5 milioni più bonus, De Laurentiis si spinge a 4,5 tutto compreso. Dovrebbero vedersi a maggio

Kvaratskhelia alza il prezzo col Napoli, dietro ha City e Barcellona. Lo scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo.

Scrive la Gazzetta:

L’allarme è partito direttamente da Tblisi: il Barcellona fa sul serio e vuole Khvicha Kvaratskhelia.

L’ingaggio attuale da 1,5 milioni (con bonus) a stagione fino al 2027 è quasi mortificante per il curriculum di Kvara.

Il georgiano alza il prezzo, per il rinnovo vuole almeno 5 milioni netti più bonus, De Laurentiis ne offre fino a 4,5. La distanza non è incolmabile.

Maggio è alle porte e come da programma si avvicina il giorno dei giorni. Le parti lo hanno ribadito durante il corso della stagione: appuntamento a fine campionato per il rinnovo. Solo che, nel frattempo, sono cambiate molte cose: il Napoli che rischia di restare fuori dall’Europa è un malus da non sottovalutare, così come la richiesta che Mamuka Jugeli – agente di Kvara – è pronto ad avanzare nel faccia a faccia con De Laurentiis: 5 milioni netti fino al 2028. Jugeli di recente ha cambiato più volte il tono dei suoi interventi pubblici sul futuro di Kvara, come a voler mettere pressione al Napoli. Ma è un gioco che non conviene a nessuno, specialmente di fronte a un contratto in essere che vincola Kvara al Napoli per altre tre stagioni.

Il Barcellona è in pressing su Kvara e Jugeli vuole capire che intenzione ha il club. De Laurentiis è pronto a triplicare l’ingaggio attuale, portandolo a 4,5 bonus compresi. Come detto, l’entourage del giocatore – che piace molto anche al Manchester City – parte da una base fissa di 5 più bonus. Altrimenti è pronto a portare a De Laurentiis l’offerta del Barça, che al momento però non sembra avere un potere d’acquisto così importante per smuovere la resistenza del presidente azzurro.

ilnapolista © riproduzione riservata