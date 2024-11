La Uefa ha chiarito: in Champions pure la sesta se Roma o Atalanta vincono l’Europa League (Corsport)

Il chiarimento per ora è informale ma dovrebbe essere messo nero su bianco. Il Napoli oggi è lontano cinque punti dal sesto posto

La Uefa ha chiarito: in Champions pure la sesta se Roma o Atalanta vincono l’Europa League. Lo scrive il Corriere dello Sport che aggiunge: peer ora il chiarimento è informale ma successivamente arriverà in modo formale, quindi nero su bianco e soprattutto in una forma comprensibile. Non in politiche stretto.

Scrive il Corriere dello Sport:

A Nyon si sono resi conto che il caso italiano – tre semifinaliste nelle coppe più un bonus legato al ranking per federazioni – è più unico che raro. Insomma, potrebbe fare scuola nei prossimi anni oltre ad alimentare un caos interpretativo. Ecco dunque un chiarimento, al momento informale e in attesa di essere scritto in una circolare, che approfondisce un quesito centrale nei dibattiti sulla corsa europea: quante squadre si qualificherebbero per la competizione più importante nel caso in cui Roma o Atalanta vincessero l’Europa League finendo in una posizione che tramite il campionato garantirebbe loro già il pass Champions? La risposta è sei. Il posto extra che l’Italia ha già matematicamente conquistato davanti a Germania, Inghilterra e Francia nel torneo col nuovo format a 36 club (classifica unica, poi playoff o direttamente gli ottavi), si aggiungerà solamente a giochi chiusi ed è una sorta di diritto intoccabile acquisito per meriti sportivi.

Se uno tra De Rossi e Gasperini dovesse quindi tornare a casa con il trofeo da Dublino, il 22 maggio, chiudendo la Serie A al 5° posto, andrebbe ad aggiungersi al poker di squadre in testa ma permetterebbe pure alla sesta di qualificarsi. Semplificando il concetto, l’Italia potrebbe trovarsi con questo bottino: 4 posti dal campionato, 1 per la detentrice dell’Europa League e 1 grazie al ranking Uefa.

Il Napoli oggi è lontano cinque punti dal sesto posto che è occupato dall’Atalanta (che deve anche recuperare una partita).

ilnapolista © riproduzione riservata