Macron prende male il tunnel di El-Hadji Diouf e lo atterra VIDEO

Il presidente francese in campo per una partita di beneficenza è diventato virale per il video in cui atterra l’ex attaccante del Liverpool che lo aveva ridicolizzato

Non c’era solo Rudi Garcia in campo in Francia per una causa di beneficenza. Con lui, alla partita amichevole di beneficenza e solidariet, organizzato dalle vecchie glorie del Variétés Club de France, c’era anche del presidente francese Macron.

Il presidente francese ha mostrato la sua faccia meno accondiscendente in campo, non ha infatti esitato un attimo quando El-Hadji Diouf lo ha ridicolizzato nel corso della partita amichevole e lo ha falciato da dietro senza pietà.

La partita di calcio di beneficenza è stata organizzata per finanziare progetti a sostegno dei bambini e degli adolescenti ospedalizzati ed ha visto la partecipazione di tante stelle di prima grandezza del calcio mondiale, come Didier Deschamps, Didier Drogba, Christian Karembeu ed Eden Hazard

Macron ha dimostrato di non gradire che il pallone fosse fatto rotolare tra le tue gambe, con un tunnel umiliante fatto di proposito e senza che abbia lo scopo di creare un’occasione pericolosa. Ha risposto con fallaccio che è diventato presto virale. L’ex attaccante di Lens e Liverpool, quando ha visto che su di lui si era fiondato il presidente francese per togliergli la palla, gliela ha nascosta un paio di volte, fino ad arrivare a uccellarlo col tunnel che ha fatto perdere la testa a Macron. A quel punto, mentre Diouf si rotolava a terra, la Frappart non ha potuto fare altro che fischiare fallo al numero uno dell’Eliseo, risparmiandogli peraltro il cartellino giallo, che per un fallo da dietro sarebbe stato opportuno.

El Hadj… je préfère te prévenir. Tu ne passeras pas la nuit en France pic.twitter.com/KqAVrtpOsX — Malick Traoré (@mlktraore) April 24, 2024

Macron si è reso anche protagonista di un gol su rigore che, seppur di alto livello, non sarà ricordato quanto il suo affondo di frustrazione

Emmanuel Macron 𝗕𝗨𝗧𝗘𝗨𝗥 sur penalty! ⚽️🇫🇷 pic.twitter.com/ClkmDmG9ki — Actu Foot (@ActuFoot_) April 24, 2024

