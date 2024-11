Roma, emergenza in difesa per De Rossi (Messaggero)

Il tecnico giallorosso ha a disposizione solo Mancini e Huijsen, l’emergenza può essere tamponata dal recupero di Ndicka

Sul Messaggero si parla delle condizioni della Roma. In vista della partita di domani contro il Napoli, la squadra di De Rossi deve affrontare un’emergenza in difesa pensando anche ai prossimi impegni Europa League. Se infatti Llorente è squalificato, Smalling ha un problema e per preservarlo De Rossi deciderà di non rischiarlo al Maradona.

De Rossi ha a disposizione solo Mancini e Huijsen

Scrive il Messaggero:

“L’emergenza in difesa contro il Napoli può essere tamponata dal recupero di Evan Ndicka. Llorente è squalificato e Smalling è stato vittima di un problema all’inguine che lo ha costretto a chiedere il cambio ad Udine. Per preservarlo non verrà convocato domani al Maradona. Dunque, gli unici centrali “sani” sono Mancini e Huijsen, ai quali in extremis si è aggiunto l’ivoriano. Ieri è tornato ad allenarsi in gruppo proprio perché l’intenzione è di portarlo a Napoli. A destra se la giocano Celik e Karsdorp, a sinistra Angeliño è in vantaggio su Spinazzola. Lukaku dovrebbe rientrare contro il Leverkusen salvo miracoli dell’ultima ora”.

Napoli-Roma, terza settimana tipo per Calzona. La Roma ha giocato 6 partite in 24 giorni

Il Napoli di Calzona si ritrova in una condizione migliore rispetto alla Roma. Calzona ha potuto lavorare con la squadra per tre settimane senza alcuna interruzione particolare. Tra impegni di coppa, recuperi e campionato, la Roma ha giocato sei partite in 24 giorni. Gli uomini di De Rossi potrebbero soffrire un calo di energia, quindi. Lo sottolinea il Corriere del Mezzogiorno.

Il Napoli cerca forza, brillantezza, intensità, è alla terza settimana tipo consecutiva, dovrà affrontare la Roma che dopo la sosta ha giocato già sei partite in ventiquattro giorni e ieri sera ha completato la sfida di Udine, recuperando così la partita interrotta per il malore di Ndicka. De Rossi sta gestendo le energie, giovedì avrà il primo atto della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen e in un infuocato mese di maggio dovrà affrontare in campionato anche Atalanta e Juventus. Calzona avrà tutte le forze a disposizione per la sfida contro i giallorossi, Olivera ieri ha svolto parte dell’allenamento in gruppo con i compagni e oggi dovrebbe disputare una seduta intera a pieno regime mettendosi così a disposizione per la partita di domenica.

