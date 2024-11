Marquez sogna la Ducati di Bagnaia: «Vorrei una moto ufficiale» (Marca)

In cima alla lista dei desideri di Marc c’è la Ducati ufficiale, gli piacerebbe correre insieme a Pecco Bagnaia. Il team guarda anche Martin e Bastianini

Mar Marquez vuole gareggiare in un team ufficiale. Lo spagnolo lo ha dichiarato durante un intervista concessa a motogp.com.

«Il futuro? Al momento non è chiaro nulla. Certo, vorrei una moto ufficiale. È una cosa che ti dà sempre una marcia in più, è chiaro. Certo, il team Gresini è stato qualcosa di speciale nella mia carriera, perché venivo da un periodo molto difficile nella mia carriera, quindi sto cercando di essere di nuovo competitivo. Quindi il mio lavoro è dare il cento per cento per avere una moto ufficiale l’anno prossimo».

Il sogno di Marquez è la Ducati

Marca non ha dubbi. Marc Marquez punta alla Ducati, magari al fianco di Bagnaia.

“L’otto volte campione del mondo ammette addirittura che si trasferirà molto presto. Infatti il ​​suo manager, Jimmy Martínez, è a Jerez. «Sicuramente ci saranno dei contatti quando saremo a Jerez o Le Mans, è vero, ma per il momento porto pazienza perché penso di avere margini in pista per continuare a migliorare»”.

E ancora:

“In cima alla lista dei desideri di Marc c’è la Ducati ufficiale, insieme a Pecco Bagnaia. I rivali per la posizione sono Enea Bastianini e Jorge Martín. Per Marquez la Desmosedici «è la moto più completa sulla griglia di partenza. Su un circuito può andare meglio l’una o l’altra, ma un pilota per il campionato vuole la moto più completa ed la Ducati è molto completa. Bagnaia e Martín lo sanno perfettamente, perché hanno guidato questa moto e lo capiscono sempre meglio».

ilnapolista © riproduzione riservata