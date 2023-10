Calcio e Finanza: le tre coppe costano alla Uefa solo 387 milioni a stagione. Il profitto netto stagionale è pari di 3,548 miliardi di euro

In attesa che il Mondiale per club sbanchi tutto, l’anno prossimo comincia il ciclo di coppe europee più ricco di sempre. Quanto ricco? Le cifre le dà Calcio e Finanza.

“La Uefa ha indicato un incasso complessivo di 4,4 miliardi di euro a stagione. Un dato al ribasso rispetto all’obiettivo iniziale di 5 miliardi di euro a stagione”.

Ma la cosa interessante è il dettaglio: “Di questa cifra, il 10% (440 milioni) verrà destinato al fondo di solidarietà. Di questo, la maggior parte, il 7% (308 milioni), viene distribuito ai club che non parteciperanno alle competizioni europee, mentre il 3% (132 milioni) spetterà ai quei club che avranno preso parte ai vari turni di qualificazione. Dei 4,4 miliardi, una parte viene assegnata anche alla Champions League femminile (20 milioni) e una alla UEFA Youth League (5 milioni), la competizione europea riservata alle squadre Under 18”.

Ma soprattutto: “Inoltre, Uefa ed Eca fissano l’8% dei 4,4 miliardi di ricavi come ammontare delle spese per le competizioni. In totale, quindi, Champions, Europa e Conference League hanno un costo di gestione pari a 387 milioni di euro. Considerando queste spese e i vari contributi di solidarietà elencati in precedenza, il profitto netto stagionale derivante dalle tre competizioni è pari a 3,548 miliardi di euro.

“Di quei 3,548 miliardi, il 6,5%, pari a 230,6 milioni va in tasca alla Uefa, mentre il restante 93,5% viene distribuito ai club che partecipano alle tre competizioni europee, ovviamente con delle distinzioni importanti fra Champions, Europa e Conference League. La cifra totale che spetterà ai club è così pari a 3,317 miliardi di euro”.

“Di questi, poco meno di 2,5 miliardi finiranno nelle casse delle 36 società che prenderanno parte alla nuova edizione della Champions League, con format rivisitato. Ma anche la distribuzione cambia: “le cifre per chi prenderà parte al torneo saranno dunque riviste al rialzo. Il bonus per la sola partecipazione sarà maggiore (oltre i 18 milioni, contro i 15 milioni attuali), mentre sicuramente scenderanno le cifre di ranking storico e market pool. Conterà molto di più il percorso nella competizione, che avrà un valore complessivo superiore del 50% a livello economico rispetto alle cifre distribuite finora”.

