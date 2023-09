Mondiale per club, cosa deve fare il Napoli per qualificarsi (almeno i quarti di Champions) – TABELLE

Il Napoli è a 31 punti (con i due di ieri), la Juve a 47. Il Milan a 36. Ogni vittoria vale due punti, il pareggio uno, gli ottavi 4. C’è un eventuale ripescaggio

Non è semplicissima la strada del Napoli per qualificarsi al Mondiale Fifa per club 2025 che si disputerà negli Stati Uniti. Appuntamento ricchissimo e fondamentale per lo sviluppo strategico del Napoli di De Laurentiis. È una strada complicata ma non impossibile. Com’è noto, due sono i posti riservati alle italiane. Il primo è di fatto già assegnato all’Inter che ha 61 punti ed è irraggiungibile. Al secondo posto c’è la Juventus che ne ha 47 e però è ferma perché quest’anno non gioca la Champions. Al terzo c’è il Milan con 36 e al quarto il Napoli che con la vittoria sul Braga è salito a 31 (era a 29).

La classifica è stata pubblicata dall’account Twitter Orazio.

Il Napoli, per qualificarsi, deve rosicchiare 5 punti al Milan (gliene ha già guadagnato uno) e 16 alla Juventus.

Fondamentali sono i criteri per l’assegnazione dei punti, divulgati su Twitter dal giornalista Giuseppe Pastore.

Sono i seguenti, anche se ancora ufficiosi:

per ogni vittoria in Champions, 2 punti

per ogni pareggio in Champions 1 punto.

qualificazione agli ottavi, 4 punti

qualificazione a quarti/semifinale/finale 1 punto.

La vittoria di ieri sera a Braga, grazie a quell’autogol, ha fruttato al Napoli 1 punto in più. Se il Napoli dovesse qualificarsi nel girone con 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, totalizzerebbe 7 punti (in realtà 9 ma 2 sono già stati contabilizzati) cui vanno aggiunti i 4 per la qualificazione agli ottavi. In totali fanno 11. E il club di De Laurentiis salirebbe a quota 42. A 5 lunghezze dalla Juventus. Con ogni probabilità il Milan farà peggio visto che i rossoneri sono capitati nel gruppo con Psg, Newcastle e Dortmund.

Una volta a quota 42, il Napoli giocherebbe gli ottavi e potrebbe teoricamente totalizzare 5 punti: 2 vittorie e passaggio ai quarti in modo da uguagliare la Juventus. Poi dovrebbe conquistare almeno un pareggio nei quarti.

Ciascuno può divertirsi con le varie combinazioni possibili anche nel girone che teoricamente il Napoli potrebbe vincere anche a punteggio pieno. Teoricamente.

C’è anche la possibilità di avere una ripescata nel caso in cui la Champions venga vinta da una squadra che non sia Real Madrid o Manchester City. E al momento la ripescata sarebbe il Salisburgo che è a quota 39.

Da non sottovalutare che il Barcellona rischia di restare fuori, al momento è dietro all’Atletico Madrid.

