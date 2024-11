Per Dickinson “il problema di una sanzione adeguata è importante e dovrà essere affrontato presto e con severità”.

Premier League, troppi insulti contro gli arbitri. Urge trovare soluzioni adeguate (Times)

Il Times con Matt Dickinson affronta un tema caldo in Premier League: le polemiche contro gli arbitri. Di recente il Nottingham Forest si è scagliato contro le decisioni arbitrali prese durante la partita con l’Everton. L’atteggiamento della squadra dovrebbe “essere punito in maniera efficace. Ma quanto è difficile? Qual è la sanzione appropriata quando un club, senza riguardo per le conseguenze, accusa un arbitro di parzialità?”

Premier League, le polemiche contro gli arbitri sono sempre più frequenti

Questa è la domanda che si pone Dickinson, il quale prova a darsi una risposta così. “Un punto detratto avrebbe sicuramente un impatto dato che solo un punto separa il Forest dalla zona retrocessione della Premier League. Qualcosa di meno pesante di una sanzione del genere potrà mai sembrare una sanzione dovuta , che possa fungere da deterrente?”

Dickinson fa un altro esempio, quello di Vincent Kompany, tecnico del Burnley che a marzo chiamò l’arbitro Darren England “f0t**to imbroglione” (f***ing cheat) per aver assegnato un rigore al Chelsea. “Conta molto per lui ricevere una squalifica di due partite – una sospesa – e una multa di £ 10.000 questa settimana“.

“L’avvocato di Kompany ha detto in udienza che quanto successo era fuori dal comune, il deplorevole risultato di una “annebbiamento”, ma è così basso lo standard per abusare di un arbitro e additarlo come disonesto? L’accusa del Forest, che chiede se Stuart Attwell abbia permesso al legame con il Luton Town di influenzare le sue decisioni, è peggiore: un messaggio digitato sui social media, apparentemente approvato ai massimi livelli del club, con oltre 44 milioni di visualizzazioni su X (ex Twitter)”.

Per Dickinson la questione del trovare sanzioni giuste a queste vicende è cruciale.

“Il problema di una sanzione adeguata – e la necessità di tracciare una linea molto ferma – è importante e dovrà essere affrontata presto e con severità. Ma non è l’unica domanda, forse nemmeno quella giusta“.

