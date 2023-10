Considera sempre positivo il pareggio, anche in casa, e fa cambi per mantenersi il punticino e salvare la panca

Garcia ha paura di andare contro le indicazioni ricevute, il risultato è un ibrido insopportabile

Cesare – Caro Guido Napoli dai due volti. Primo tempo horror dominato dal Milan che poteva farci 4-5 gol invece di 2 e secondo tempo di riscatto con risultato salvato. Qualcuno dirà che la partita la potevamo anche vincere con l’ultima occasione di Kvara ma non esagererei e ringrazierei per questo punto.

Guido – Caro mio a fine partita non riesco ad avere un pensiero positivo, l’allenatore ha sbagliato completamente la formazione iniziale con Elmas a centrocampo (ma dopo alcuni anni ci chiediamo ancora ma quale è il suo ruolo? Tappabuchi dove serve al momento come lo utilizzava Spalletti?). La nostra fascia sinistra è stata in balia degli avversari per un intero tempo con Mario Rui e Zielinski sovrastati dai milanisti.

Cesare – E Natan? Ha fatto il compitino ma da parte sua mai interventi che sbrogliassero, che risolvessero situazioni con i compagni in difficoltà. Cioè diciamo mai un intervento alla Kim che combatteva e usciva tra 2-3 avversari o quando con la sua velocità accorciava se da quel lato si soffriva. Buon giocatore ma è un’altra storia. E Garcia ha fatto passare l’intero tempo senza intervenire e potevamo far chiudere la partita definitivamente al Milan con il terzo gol.

Guido – Ma io mi chiedo se Garcia legge le partite. C’era bisogno del disastro del primo tempo per capire? Finalmente passando a due punte e con la voglia dei giocatori davanti al loro pubblico di recuperare il risultato (e qui l’allenatore ha avuto comunque il merito di fare i cambi giusti anche se in ritardo e di strigliare e motivare a dovere la squadra) il Napoli ha fatto una grande prima parte di secondo tempo e ha pareggiato la partita.

Cesare – Sai però io penso che il nostro allenatore consideri (ma lo ha anche detto dopo la sconfitta con la Lazio) che il pareggio è sempre buono e come altre volte, sul risultato in parità anche in casa, fa cambi per mantenersi il punticino e salvare la panca. E qui mi riferisco all’uscita di Politano ormai stanco e l’entrata di Zanoli invece di Lindstrom che non è solo una scelta tattica ma anche un chiaro messaggio alla squadra. Atteggiamento non da grande squadra che difende lo scudetto sul petto.

Guido – Fammi dire che eravamo abituati ad altro, e concordo con te questo è un atteggiamento non da grande squadra. Comunque mettiamoci l’animo in pace perché quest’anno se continuano ad andare cosi le cose lo scudetto ce lo scuciono dal petto. Questo Napoli di Garcia, nonostante sia tranne Kim il Napoli dell’anno scorso con qualche rinforzo in più a centrocampo, con questa guida tecnica è destinato a lottare duramente per un posto in Champions.

Cesare – Chiaramente questo con il Milan è un risultato che ancora una volta non dà una svolta e una risposta definitiva ma non penso che si possa essere ottimisti. Andiamo avanti e vediamo anche perché, come abbiamo già detto, togliendo l’irraggiungibile Conte, non vi è una alternativa ragionevole per un cambio di allenatore.

Guido – Qui occorre essere chiari. Garcia è inadeguato e troppo condizionato. Deve essersi impegnato con il presidente all’atto dell’ingaggio a perpetuare il 4-3-3 mentre non ama questo modulo. E chiariamo un altro punto. Ogni campionato ha una sua storia. Niente ci garantisce che con Spalletti il Napoli si sarebbe ripetuto. Il Napoli di Maradona non ci riuscì. E forse addirittura un cambio di modulo potrebbe essere utile a dare nuovi stimoli ad un gruppo che spesso appare apatico e sazio. Il punto è che Garcia è un timoroso e ha paura di andare contro le indicazioni ricevute. Ne viene fuori un ibrido davvero insopportabile.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: non esce mai; Guido: non convince mai

Di Lorenzo – Cesare: sufficiente; Guido: così così

Mario Rui – Cesare: disastro 1; Guido: terribile

Rrahmani – Cesare: disastro 2; Guido: inguardabile

Natan – Cesare: mediocre; Guido:scarso

Elmas – Cesare: disastro 3; Guido: inguardabile

Lobotka – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Zielinski – Cesare: mediocre; Guido: discreto

Politano – Cesare: trascinatore; Guido:ottimo

Raspadori – Cesare: buono; Guido: ottimo

Kvara – Cesare: buono; Guido: ottimo

Simeone – Cesare: mediocre; Guido: s.v.

Olivera – Cesare: buono; Guido: efficace

Ostigard – Cesare: buono; Guido: buono

Zanoli – Cesare: mediocre; Guido: discreto

Anguissa – Cesare: s.v. Guido: s.v.

Garcia- Cesare: insufficiente; Guido: ingiudicabile

