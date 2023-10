«De Laurentiis a Bari ha fatto un mercato al risparmio, proprio come a Napoli»

L’ex Figc Antonello Valentini a Radio Punto Nuovo: «Bisognava chiedersi già prima se a Conte sarebbe piaciuto lavorare con De Laurentiis»

«A Bari De Laurentiis ha fatto un mercato al risparmio, proprio come a Napoli»

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Antonello Valentini, ex direttore generale della Figc:

“Sul caos calcioscommesse bisogna aspettare cosa dice la Procura di Torino e le notizie ufficiali. Non credo che un personaggio equivoco come Fabrizio Corona meriti fiducia e credibilità totale sulla base del suo passato. Chi ha sbagliato dovrà pagare sanzioni pesantissime, ma aspettiamo che la magistratura e la giustizia sportiva facciano il loro corso. Detto questo, molti calciatori non capiscono le fortune che hanno: la salute e il portafogli pieno, quindi c’è un vizio o una malattia come la ludopatia alle spalle.

Resto scandalizzato che la Rai abbia annunciato di avere ospite lo stesso Fabrizio Corona, dove rivelerà altri nomi. È uno stillicidio, mi aspetto che la magistratura torinese convochi il signor Corona e gli chieda tutto quello che sa. Vada a dire lì le cose, anziché cercare pubblicità in tv.

Spalletti? Si sta calando nella maniera giusta nel ruolo da ct che è un mestiere diverso dall’allenatore. Poi fa bene a spingere sul senso di appartenenza. La Nazionale è di tutti, non solo quando c’è da festeggiare un trofeo. Su questo sta dando un grande senso di appartenenza.

De Laurentiis tra Bari e Napoli? La crisi del Napoli non dipende solo da un solo fattore. Bisognava chiedersi già prima se a Conte sarebbe piaciuto lavorare con De Laurentiis… In casa Bari la situazione si commenta solo: Mignani andava salutato alla fine della scorsa stagione, la campagna acquisti è stata al risparmio e con cessioni proprio al Napoli…”.

CONTE A “BELVE”

«Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono. Mi auguro un domani che cia sia la possibilità di fare questa esperienza. Ma non prenderei una squadra in corsa perché sono situazioni create prima».

Il riferimento è ovviamente alla possibilità di allenare il Napoli. Conte in queste settimane è stato vicino proprio al club di De Laurentiis. Presidente e allenatore hanno anche parlato di questa possibilità. Tuttavia Conte ha smentito le voci affermando più volte di voler stare con la sua famiglia.

