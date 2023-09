Osimhen si è scusato con Garcia, nessuna multa dalla società (Gazzetta)

Si è scusato nello spogliatoio domenica sera e a Castel Volturno stamattina. Dunque da un punto di vista formale il caso appare rientrato

Il caso è rientrato in meno di 24 ore. Segno, questo, che tutti navigano verso un’obiettivo comune. Quello di ritrovare la vittoria e continuità di risultati. A riportare delle scuse di Osimhen al suo allenatore, Rudi Garcia, è la Gazzetta dello Sport.

“Nello spogliatoio alla domenica sera e a Castel Volturno stamattina, Victor Osimhen si è scusato con il tecnico e i compagni per il suo sfogo in campo a Bologna. Dunque da un punto di vista formale il caso appare rientrato e dalla società trapela la volontà di non multare il giocatore“.

Il Napoli ha un bisogno estremo del bomber nigeriano. Victor è sempre stato un giocatore umorale, anche sotto le direttive di Spalletti ha fatto vedere segni di nervosismo. Lo ha confermato anche l’inviato di Sky Massimo Ugolini:

«Non è nuovo Osimhen a questo tipo di atteggiamenti, ma anche il suggerimento tattico al momento della sostituzione vuol dire che non c’è assolutamente rispetto dei ruoli e questo è un aspetto preoccupante. Osimhen mandava a quel paese anche Spalletti ma non ha mai sindacato sugli aspetti tattici. C’è già stato un faccia a faccia tra l’allenatore e il giocatore. Ora ci si aspetta di più da parte di tutti».

Probabilmente, Osimhen a Bologna era più arrabbiato per il rigore sbagliato e per le occasioni non sfruttate che per il cambio. Quando la lavagna luminosa ha segnato il suo numero, Victor sbagliando ha sbottato contro il suo allenatore ma forse era più arrabbiato con sé stesso. Il nigeriano avrebbe voluto incidere sulla partita fino alla fine e il cambio glielo ha impedito.

ilnapolista © riproduzione riservata