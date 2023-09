Tra Osimhen e Garcia c’è già stato un faccia a faccia (Sky)

Ugolini a Sky: «Osimhen mandava a quel paese anche Spalletti ma non ha mai sindacato sugli aspetti tattici. Ora ci si aspetta di più da parte di tutti»

Durante Bologna-Napoli, finita 0-0, Garcia ha sostituito Osimhen. La reazione avuta da Osimhen quando l’allenatore lo ha richiamato in panchina non è certo passata inosservata.

Il nigeriano non ha gradito la sostituzione e, platealmente, lo ha fatto sapere al suo allenatore. Victor voleva rimanere in campo insieme ad un altro attaccante, due punte insomma per portare a casa i tre punti. Così non è stato. Fuori lui e dentro Simeone.

Oggi pomeriggio, l’inviato di Sky, Massimo Ugolini, ha fornito degli aggiornamenti proprio sulla vicenda:

«Non è nuovo Osimhen a questo tipo di atteggiamenti, ma anche il suggerimento tattico al momento della sostituzione vuol dire che non c’è assolutamente rispetto dei ruoli e questo è un aspetto preoccupante. Osimhen mandava a quel paese anche Spalletti ma non ha mai sindacato sugli aspetti tattici. C’è già stato un faccia a faccia tra l’allenatore e il giocatore. Ora ci si aspetta di più da parte di tutti».

Ieri sera, al termine della partita, Rudi Garcia ha spiegato così il cambio:

«Abbiamo cambi di qualità in panchina, giochiamo quattro partite in nove giorni con il Real Madrid martedì prossimo. Sarebbe una mancanza di rispetto del talento di chi è in panchina, se non li facessi entrare. Kvaratskhelia ha fatto un’ottima partita, al 45′ aveva un sovraccarico ai polpacci e non volevo perderlo. In attacco ho tanta qualità, e alcuni entrano»

E ancora:

«Il nostro centrocampo andava bene, la creatività arriva da lì. Secondo me non serviva, altrimenti arrivano troppi giocatori stanchi in vista di mercoledì: Victor andava risparmiato, punto»

