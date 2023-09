Osimhen avrebbe voluto le scuse pubbliche del Napoli (Corsport)

Una cessione a gennaio, al momento, è da escludere. Ma bisognerà chiarire il rapporto e instaurare quantomeno una serenità di facciata

I rapporti tesi tra Osimhen e il Napoli, nel racconto di Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport.

Osimhen, tra l’altro, avrebbe gradito un comunicato di pubbliche scuse, ma il club ha ritenuto sufficienti quelle in privato. E così il suo umore è peggiorato.

Una cessione a gennaio, al momento, è da escludere, ma è ovvio che bisognerà chiarire il rapporto e instaurare quantomeno una serenità di facciata che permetta di arrivare a fine campionato senza ulteriori tensioni tremendamente dannose per la squadra.

Nel frattempo, tanto per restare in la compagnia Ryanair ha pubblicato sul profilo TikTok un video promozionale dei voli per Londra con Osimhen sull’aereo che indica la rotta verso la capitale britannica. Patria del Chelsea. Non lontana da Liverpool e da Manchester (United). E poi c’è sempre l’Arabia, certo: ad agosto la tentazione è stata notevole.

I social media manager, compreso l’autore dei post, se la sono cavata con un cazziatone: per il momento nessuna conseguenza irrimediabile. Nessuna testa è caduta come le noci di cocco dagli alberi. Reali o virtuali che siano.

