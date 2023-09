Il Napoli aveva negato a Osimhen un video di beneficenza per l’Africa (Gazzetta)

Non gli è stato poi chiesto un parere sul video che lo derideva. È il motivo della rabbia di Victor che non si è chiarito col Napoli

La rabbia di Osimhen per il video pubblicato su Tik Tok ha un retroscena e lo racconta Maurizio Nicita sulla Gazzetta.

La rabbia scatenata da quella clip su Tik-tok ha un retroscena che può anche spiegare la reazione forte del nigeriano. Qualche settimana fa il centravanti aveva chiesto al club – rispettando il contratto che lo vincola per le sue prestazioni relative all’immagine – di poter effettuare un video che serviva a un sito per fini benefici. Il Napoli non ha ritenuto opportuno dare il proprio permesso a quell’intervento in video e la cosa ha lasciato interdetto il campione africano, sempre attento alla propria gente. Il fatto che poi non gli sia stata chiesto invece il parere sulla pubblicazione di un’altra clip che lo riguardava (e derideva), lo ha ulteriormente innervosito. Anche perché nella giornata di ieri non ha avuto alcun chiarimento con la società.

