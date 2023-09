Nel Napoli Raspadori può giocare mezzala (Gazzetta)

Atipica per certi versi, ma la sua abilità è di essere molto attento anche alla fase difensiva. Può partire qualche metro più indietro

Raspadori nel Napoli non ha spazio, ormai è acclarato. Si sentirà attaccante ma in attacco non può giocare. Scrive la Gazzetta, con Maurizio Nicita, che Garcia potrebbe provarlo da mezzala esperimento già provato da Spalletti. In attacco, sia pure laterale, anche è complicato visto il recente arrivo del danese Lindstrom.

Mezzala di incursione. E allora prepariamoci anche a vedere – magari all’inizio soltanto a gara in corso, quando le condizioni della partita lo consentiranno – Giacomo inserito da Garcia come mezzala. Atipica per certi versi, ma l’abilità del bolognese è quella di essere molto attento anche alla fase difensiva, lavorando di squadra in copertura. E allora in certe sfide può diventare decisivo avere un giocatore offensivo capace di partire da qualche metro più indietro per inserirsi al tiro e dare una soluzione in più, trasformando il 4-3-3 in un 4-2-3-1.

