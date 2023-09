Il magistrato ha chiesto i video del bacio di Rubiales da tutte le angolazioni (El Diario)

Poi ha convocato per il 15 in tribunale l’ex presidente della federcalcio spagnola. È accusato di violenza sessuale e coercizione

In seguito alla denuncia della calciatrice Hermoso nei confronti dell’ex presidente della Federcalcio spagnola Rubiales, El Diario scrive:

“L’avvio di questa indagine da parte dell’Alta Corte nazionale lascia nell’aria la procedura aperta presso il Tribunale amministrativo dello sport (Tad) su richiesta del governo. Tale organo amministrativo deve ancora decidere nel merito del fascicolo aperto a Rubiales per gravi accuse, ma i suoi membri dovranno valutare se sospendere tale procedimento nel caso in cui ritengano che gli stessi fatti e gli stessi motivi siano oggetto di indagini penali. Il sistema spagnolo è regolato dal principio del “non bis in idem”, per cui nessuno può essere condannato due volte per lo stesso reato o atto punibile.

Il giudice del Tribunale Nazionale Francisco de Jorge ha convocato l’ex presidente della Rfef (Federcalcio spagnola) Luis Rubiales per venerdì 15 settembre, nel procedimento aperto dal bacio non consensuale che ha dato alla giocatrice Jennifer Hermoso dopo il trionfo della nazionale femminile spagnola nella Coppa del mondo. Il giudice ha accettato la sentenza una volta ammesso di elaborare la denuncia in cui l’Ufficio del Pubblico Ministero attribuisce all’ex leader federale i reati di violenza sessuale e coercizione per il bacio non consensuale e la presunta “pressione costante e ripetuta” a cui lui e il suo entourage avrebbero sottoposto la giocatrice e i suoi parenti e amici per giustificare e approvare pubblicamente un atto commesso contro la sua volontà.

La convocazione di Rubiales arriva dopo che, lunedì, il magistrato ha chiesto a diversi media, tra cui Rtve, i video del bacio forzato “da tutte le angolazioni”, così come i momenti prima e dopo, compresi quelli della celebrazione nello spogliatoio e nell’autobus. Alcuni di questi video hanno fatto parte della strategia difensiva di Rubiales davanti alla Fifa, dove ha inviato immagini in cui si vedono le calciatrici celebrare la loro storica vittoria sul bus e fare alcune battute sul bacio forzato. ”

ilnapolista © riproduzione riservata