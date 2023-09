Hermoso ha denunciato Rubiales, ora si procede con l’accusa di molestie e violenza sessuale

Lo scrive eldiario.es. La denuncia è avvenuta di persona in Procura. È un atto fondamentale per il procedimento all’Alta Corte nazionale

Jenni Hermoso ha presentato denuncia per il bacio di Rubiales. Lo scrive il quotidiano eldiario.es.

La calciatrice della Nazionale femminile Jennifer Hermoso ha formalizzato stamattina davanti all’Ufficio del Procuratore la sua denuncia sul bacio non consensuale datole dal presidente della Federazione Luis Rubiales – sospeso dalle sue funzioni – durante la cerimonia di premiazione dopo la vittoria al Mondiale.

L’apparizione, secondo le stesse fonti, è avvenuta nella sede dell’Ufficio del Procuratore generale dello Stato davanti al sostituto procuratore dell’Alta Corte nazionale, Marta Durántez. La dichiarazione di Hermoso è un requisito indispensabile per la Procura per agire contro Rubiales attraverso una denuncia che sarà presentata “il prima possibile” davanti all’Alta Corte nazionale perché i fatti si sono svolti in un paese straniero, in questo caso l’Australia, come confermato da fonti del pubblico ministero.

Il procedimento di indagine è stato aperto il 28 agosto dalla Procura dell’Alta Corte nazionale.

In quella lettera, il procuratore Marta Durántez ha accettato di rivolgersi al calciatore per offrirle la possibilità di unirsi alla procedura formalizzando la sua denuncia pubblica. E le ha dato un periodo di 15 giorni per contattare l’ufficio del pubblico ministero dell’Alta Corte nazionale, “al fine di informarla dei suoi diritti come vittima di un presunto reato di violenza sessuale.” Hermoso ha avuto la possibilità di farlo per iscritto ma ha preferito farlo di persona, specificano le fonti citate.

Nel suo decreto, la Procura ha ricordato che l’articolo 191 del Codice penale stabilisce che per procedere con i reati di violenza sessuale e molestie sessuali “sarà necessario segnalare la persona lesa, il suo rappresentante legale o la denuncia della Procura, che agirà pesando gli interessi legittimi in presenza.”

Quando l’Ufficio del Pubblico Ministero ha accettato l’apertura del procedimento, Hermoso non aveva presentato alcuna denuncia contro Rubiales, ma aveva chiarito in una dichiarazione pubblicata sui suoi social network che il bacio non era consensuale e che non era stato di suo gradimento. «Mi sono sentita vulnerabile e vittima di un’aggressione, di un atto impulsivo, maschilista, fuori luogo e senza alcun tipo di consenso da parte mia. Non sono stata rispettata».

La decisione di Hermoso di denunciare Rubiales apre ora un nuovo scenario.

ilnapolista © riproduzione riservata