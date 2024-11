La strage degli sportivi a Gaza: 243 atleti uccisi dalle bombe, 161 calciatori (Guardian)

Giocatori di calcio e basket, praticanti di arti marziali e nuotatori: in Palestina hanno trasformato stadi e palestre in rifugio. E’ finito tutto

Mohammed Barakat è una leggenda del calcio palestinese. Ha segnato 114 gol in carriera, ha giocato in Giordania e Arabia Saudita. E’ stato ucciso a marzo, dalle bombe israeliane. Yousef al-Heela invece faceva l’allenatore. E’ stato ucciso in un attacco aereo sul mercato all’aperto del campo profughi di al-Maghazi. Nagham Abu-Samra aveva 27 anni, è una campionessa di karate. è stata ferita in un attacco missilistico il 17 dicembre, le è stata amputata una gamba ed è poi morta per le ferite nell’ospedale di Al-Areesh in Egitto. Se la guerra non fosse scoppiata, Nagham a luglio sarebbe andata alle Olimpiadi, a Parigi. Sono solo alcune delle storie raccolte dal Guardian. Molti sportivi palestinesi – giocatori di calcio e basket, praticanti di arti marziali e nuotatori – sono stati uccisi. Lo sport era vivo, a Gaza.

“Lo sport, in particolare il calcio, è stato una rara via di fuga e uno sbocco per la maggior parte dei palestinesi a Gaza sotto un blocco rigorosamente imposto per più di 16 anni in cui l’intrattenimento era inaccessibile”. C’erano i surfisti che, prima della guerra, si riunivano durante le pause nel porto di Gaza City. La maggior parte degli impianti di judo, karate, nuoto, pallavolo, lotta e palestra sono chiusi. Ma sono i club e le strutture calcistiche, una volta la passione principale di Gaza, ad aver sopportato il peso della distruzione”.

C’erano 10 stadi. Ospitavano le partite tra 44 club del campionato in quattro divisioni di Gaza e della Coppa locale di Gaza. “Un tempo erano pieni di risate e baldoria ma ora, al loro posto, i bambini piangono per la fame e i volti delle madri diventano pallidi e grigi a causa del fuoco di legna”, scrive il Guardian.

“Tredici mesi fa l’Al-Ataa Football Club di Khan Younis ha conquistato il campionato di terzo livello contro l’Al-Mosadar Club e si è guadagnato la promozione allo stadio Khan Younis. Dopo le operazioni di terra israeliane il luogo dell’evento è un cumulo di macerie. Undici mesi fa il Khadamat Rafah Club ha celebrato il titolo della Premier League di Gaza nella municipalità di Rafah ed ha esteso il proprio record a sette titoli di campionato. Intensi attacchi aerei sul quartiere dello stadio hanno devastato tutto. Cinque giorni prima del 7 ottobre, l’Ittihad Al-Shujayya ha concluso la sesta settimana di partite vincendo 3-1 contro l’Hilal Gaza allo stadio Al-Yarmouk; lo stadio ed entrambi i club sono stati rasi al suolo. Filmati verificati hanno mostrato che le forze israeliane all’interno dello stadio disumanizzano ragazzi, uomini e anziani mentre li tengono prigionieri. Poco dopo la diffusione del filmato, la Federcalcio palestinese ha chiesto all’organo di governo internazionale del calcio, la Fifa, di sanzionare le squadre israeliane per la guerra a Gaza e il 12 febbraio le associazioni calcistiche del Medio Oriente hanno chiesto che Israele fosse bandito dalle competizioni sportive globali. La Fifa ha evitato la questione e Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, ha affermato che “non si tratta” di bandire Israele da Parigi 2024”.

“Cinque club, distribuiti nei territori del sud, sono sfuggiti ai bombardamenti israeliani: le squadre di calcio Al-Salah, Khadamat Deir al-Balah e Ittihad Deir al-Balah a Deir al-Balah; e le squadre di calcio Rafah Youth e Khadamat Rafah a Rafah. I cinque club sono stati trasformati in rifugi per migliaia di sfollati dal nord di Gaza fin dalle prime settimane di guerra. Lo stadio Al-Dorra ospita ora più di 10.000 persone ed è l’unico stadio intatto a Gaza”.

“I nostri giocatori vengono uccisi, le nostre strutture sono state distrutte e i nostri club vengono attaccati”, ha detto al Guardian Nader al-Jayooshi del Comitato Olimpico Palestinese di Ramallah.

Secondo la Federcalcio palestinese, più di 243 atleti sono stati uccisi nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Di questi 161 sono calciatori; 43 di quei bambini.

