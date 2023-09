Elmas il tuttofare, il candidato principale per sostituire Politano sarebbe lui (Corsport)

Ha giocato mezzala, mediano, esterno alto destra e sinistra, falso nueve, quinto basso in difesa. Ma c’è anche Lindstrom che scalpita

Chi sostituirà Politano sabato sera a Genova contro il Genoa di Retegui? Per il Corriere dello Sport è ballottaggio tra Elmas e Lindstrom.

Scrive Antonio Giordano:

L’organico ha uomini adatti a qualsiasi esigenza, c’è Elmas – il «dodicesimo» di Spalletti – che non ha certo bisogno di raccomandazioni, ha fatto tutto da sé nei quattro anni (174 presenze complessive, addobbate con diciassete reti), ha giocato da mezzala, da mediano, da esterno alto di destra e di sinistra, una volta da falso nueve, un’altra da quinto basso in difesa: il candidato principale, a naso, sarebbe lui. Oppure no, magari ci sta che Garcia propenda per Lindstrom, che ha vocazione più offensiva, il sacro fuoco di chi vuole dimostrare che tutti quei soldi sono stati ben spesi: e comunque, siamo al ballottaggio, praticamente inevitabile su quella corsia.

