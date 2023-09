È un’illusione che il vero Immobile possa tornare (Corsport)

Barbano: condannarlo a trentaquattro anni a resistere in campo novanta minuti è una pena che non merita

Immobile non sarà mai più quello di prima. Lo scrive Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport.

Da ultimo c’è Immobile e Immobile, e questo non è quello vero. Ma soprattutto è un’illusione pensare che quello vero possa tornare. Per un calciatore che ha fatto le sue fortune sullo spunto, cioè su quell’intuitiva rapidità che gli garantiva sempre un attimo di anticipo sull’avversario, il superamento di una soglia anagrafica è un limite irreversibile. Il centravanti azzurro è ancora un giocatore generoso, tatticamente intelligente, ma non è più il risolutore impareggiabile da quindici-venti gol a stagione. Condannarlo a trentaquattro anni a resistere in campo novanta minuti è una pena che non merita, ma soprattutto non è un rimedio per i mali della Lazio.

ilnapolista © riproduzione riservata