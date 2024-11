Montiel accusato di stupro, la vittima: «Mi ha drogata con la complicità di altri e poi mi ha violentata»

Era accaduto nel 2019, durante la festa di compleanno del calciatore. Il terzino dovrà tornare in Argentina per sottoporsi a una visita psichiatrica.

Il terzino del Nottingham Forest Gonzalo Montiel dovrà sottoporsi a una visita psichiatrica per un’indagine di stupro nei suoi confronti. L’argentino è accusato di aver drogato e violentato una modella durante la sua festa di compleanno nel 2019.

Montiel accusato di stupro, dovrà sottoporsi a una visita psichiatrica

Il Daily Mail scrive:

Gonzalo Montiel tornerà in Argentina, a San Justo, tra il 17 e il 20 settembre per un controllo psichiatrico per un’indagine in corso di stupro. Gli investigatori vogliono che uno strizzacervelli incontri il calciatore dopo essere stato accusato. Montiel ha negato qualsiasi accusa. Lo scorso anno aveva già testimoniato davanti a un giudice di sua spontanea volontà, ma c’è stata la richiesta di riaprire l’indagine. A quei tempi il terzino giocava nel River Plate.

Lo scorso mese l’avvocato della vittima ha pubblicato un video con la modella che nasconde il viso dietro gli occhiali da sole: «Sono Carolina, una modella e hostess sopravvissuta agli abusi sessuali di gruppo in cui l’autore principale è stato Gonzalo Montiel. Era il suo compleanno e mi ha invitato a casa sua. Mi hanno drogato fino a quando non ero più cosciente. Gonzalo poi mi ha violentata».

La donna non è riuscita a descrivere gli altri uomini presumibilmente coinvolti nello stupro. Il caso è stato riaperto dopo una serie di sue apparizioni televisive.

