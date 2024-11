Allegri lascia la Continassa in solitudine, nelle prossime ore la decisione della Juventus (VIDEO)

Intanto, il tecnico dell’U19 Montero (che dovrebbe prendere il suo posto) è partito per Frosinone con la squadra giovanile.

Massimiliano Allegri ha tenuto la seduta d’allenamento alla Continassa questa mattina in vista del match di lunedì contro il Bologna di campionato. La decisione della Juventus su di lui è attesa nelle prossime ore.

Allegri lascia la Continassa in auto, non rilascia dichiarazioni

Poche ore prima che cominciasse l’allenamento dei bianconeri, Paolo Montero, tecnico dell’U19 che dovrebbe prendere poi il posto di Allegri, è partito verso Frosinone; la squadra giovanile avrà il match della Primavera domani.

All’allenamento non hanno partecipato i tifosi. Alle 13 circa è terminato, con l’allenatore della Juventus che ha lasciato la Continassa in auto senza rilasciare dichiarazioni. Nelle prossime ore è previsto l’esonero, secondo quanto riportato da Sky Sport.

La Stampa commenta l’imminente esonero del tecnico

La storia bianconera di Massimiliano Allegri finisce qui. Restano la Coppa Italia alzata nel cielo di Roma e l’ira funesta, inconcepibile, del tecnico che spinge la società ad anticipare un addio scritto: le escandescenze cui si è lasciato andare sono ritenute inaccettabili, contrarie allo stile Juve e dannose per l’immagine del club. Era previsto l’avvicendamento con Thiago Motta nonostante il contratto fino al 2025, ma adesso la situazione è precipitata e già con Bologna e Monza non sarà in panchina.

Il Giudice s’è limitato a due giornate di squalifica e 5.000 euro di multa, proprietà e dirigenza non faranno sconti. Oggi pomeriggio arriverà l’esonero, mentre i legali stanno vagliando (in mattinata sono attesi i pareri) se i comportamenti dell’Olimpico integrino gli estremi del licenziamento per giusta causa.

Nessuna dichiarazione ufficiale, ma l’irritazione e il fastidio per il comportamento dell’allenatore sono profondi, lo strappo irrimediabile. Ex allenatore, in realtà: nonostante non abbia ricevuto comunicazioni e stamani si presenterà a dirigere l’allenamento, nel pomeriggio verrà esonerato.

