Caressa: «Allegri si è sentito solo, avrebbe gradito una spiegazione dalla dirigenza»

Fabio Caressa ha parlato a Sky Sport della situazione Juventus-Allegri di queste ore. Dopo aver vinto la Coppa Italia, infatti, è giunta la notizia che il tecnico sarebbe stato esonerato a breve.

Caressa: «Allegri ha sbagliato, ma ha trattenuto la pressione per troppo tempo»

Il giornalista ha spiegato:

«Si è verificata l’esplosione emotiva di un uomo che ha trattenuto la pressione per un anno e mezzo. Nel corso di questi mesi, Allegri ha affrontato il cambio di proprietà e l’arrivo di una nuova amministrazione, impegnata a risolvere questioni economiche e legali, impedendole di occuparsi della situazione tecnica della squadra. Nonostante ciò, Allegri è riuscito a portare la squadra in Champions alla fine della stagione lo scorso anno da manager, poi sono arrivati i punti di penalizzazione. Quest’anno ha gestito la squadra durante un periodo in cui la Juve ha iniziato bene in campionato, ottenendo punti inaspettati e rimanendo dietro all’Inter. Successivamente, Giuntoli è arrivato e Allegri avrebbe preferito una soluzione diversa, con lui e Manna in qualità di manager. Allegri stima molto Manna e ha un ottimo rapporto con lui, apprezza molto il suo lavoro con l’Under 23».

«Quando Giuntoli è arrivato, non sembrava ci fosse freddezza tra lui e Allegri, perché sono due professionisti. Da una parte Allegri ha accettato le decisioni della società, dall’altra Giuntoli ha scelto di entrare in punta di piedi in un ambiente che non conosceva. Il tecnico avrebbe preferito un mercato diverso rispetto a quello che c’è stato, soprattutto a centrocampo; la squadra credeva di poter competere contro l’Inter fino alla fine. Dopo la sconfitta con i nerazzurri sono iniziate ad arrivare le voci sempre più concrete che Allegri non allenasse più la Juventus. Il tecnico bianconero si è sentito da solo, non ha apprezzato che non fosse arrivata una comunicazione ufficiale su di lui, avrebbe forse gradito una spiegazione o un incontro con la dirigenza. Successivamente il dialogo si è interrotto quasi del tutto perché forse Giuntoli non voleva far esplodere tutto, mentre Allegri aspettava un confronto».

Su quanto accaduto col direttore di Tuttosport, Caressa ha commentato:

«Credo che Massimiliano Allegri abbia capito perfettamente di aver fatto una cosa inaccettabile. Certamente ha sbagliato tante cose, alcune comprensibili come sfoghi, altre inaccettabili. Bisogna dire che però alcune cose dette sul tecnico in questi mesi sono state senza un minimo di rispetto nei suoi confronti e in quello che ha fatto negli anni».

