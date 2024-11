Tuchel: «Questa è la mia ultima conferenza come tecnico del Bayern Monaco»

Tuchel andrà via a fine stagione, come quanto annunciato a febbraio: «Ci sono state delle trattative per la mia permanenza, ma non abbiamo raggiunto un accordo».

Thomas Tuchel aveva annunciato a febbraio che non sarebbe più stato l’allenatore del Bayern Monaco nella prossima stagione.

La dirigenza, dopo aver virato su alcuni nomi, aveva però deciso di voler riconfermare il tecnico tedesco. Decisivi erano stati i rifiuti da parte di alcuni allenatori contattati.

Tuchel conferma che andrà via dal Bayern a fine stagione

Durante la conferenza stampa per il match di domani contro l’Hoffenheim, Tuchel ha confermato:

«Questa è la mia ultima conferenza stampa come allenatore del Bayern Monaco. Ci sono state delle trattative per la mia permanenza, ma non abbiamo raggiunto un accordo… quindi la decisione di febbraio è ancora valida».

«Nelle ultime settimane abbiamo discusso con la società. Non dirò il perché non resto».

Secondo la Bild, il 14 maggio:

I dirigenti del Bayern si riuniranno dalle 17:00 di oggi. Oltre al presidente del Bayern Herbert Hainer, fanno parte del consiglio anche Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge. I dirigenti Max Eberl e Christoph Freund dovranno poi al consiglio perché, dopo Xabi Alonso, Julian Nagelsmann e Ralf Rangnick, anche il quarto tentativo con l’allenatore del Crystal Palace Oliver Glasner di ingaggiare un nuovo allenatore del Bayern sia fallito. È una situazione mai vista prima al Bayern.

I tifosi contro Rangnick: “Non regge il confronto con Tuchel”

Una petizione su change.org intitolata “Vogliamo Juppel (Tuchel) e non (Ralf) Rangnick!” che ha raccolto in pochi giorni più di 10.000 firme.

Sulla pagina si legge:

“Con tutto il rispetto per candidati come Emery o Rangnick , questi allenatori non possono reggere il confronto con ‘Juppel’ (Tuchel)“.

