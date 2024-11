Momblano: «I legali di Allegri e la Juventus hanno trovato un accordo per la sua uscita»

Il giornalista lo ha dichiarato in una diretta su Twitch. Stamani Allegri è arrivato alla Continassa per dirigere l’allenamento dei bianconeri.

Il giornalista Luca Momblano, in una diretta su Twitch, ha dato un annuncio per quanto riguarda la situazione tra la Juventus e Massimiliano Allegri, che sembra vicino all’esonero. Nonostante la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione in Champions, infatti, il tecnico è stato messo a rischio per la prossima stagione.

Momblano: «I legali di Allegri e la Juve hanno trovato un accordo per la sua uscita»

Allegri è arrivato questa mattina alla Continassa per dirigere l’allenamento dei bianconeri in vista del match contro il Bologna di campionato. Il giornalista ha dichiarato:

«Mi arriva la notizia che i legali di Allegri e quelli della Juve sarebbero arrivati ad un punto di incontro per la sua uscita. Il vantaggio che ne trarrebbe la Juventus è rilevante; Allegri sa come muoversi e come trovare un altro incarico».

Ieri Caressa a Sky ha parlato della situazione tra la Juve e il tecnico

«Si è verificata l’esplosione emotiva di un uomo che ha trattenuto la pressione per un anno e mezzo. Nel corso di questi mesi, Allegri ha affrontato il cambio di proprietà e l’arrivo di una nuova amministrazione, impegnata a risolvere questioni economiche e legali, impedendole di occuparsi della situazione tecnica della squadra. Nonostante ciò, è riuscito a portare la squadra in Champions alla fine della stagione lo scorso anno da manager, poi sono arrivati i punti di penalizzazione. Quest’anno ha gestito la squadra durante un periodo in cui la Juve ha iniziato bene in campionato, ottenendo punti inaspettati e rimanendo dietro all’Inter. Successivamente, Giuntoli è arrivato e Allegri avrebbe preferito una soluzione diversa, con lui e Manna in qualità di manager. Il tecnico stima molto Manna e ha un ottimo rapporto con lui, apprezza molto il suo lavoro con l’Under 23».

