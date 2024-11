Milan, Fonseca in pole: i rossoneri devono battere la concorrenza del Marsiglia (SportMediaset)

Il club francese ha offerto un ricco contratto al tecnico. Le quotazioni di Gallardo e Conceiçao sono in discesa.

Paulo Fonseca, tecnico del Lille, è in pole per diventare il nuovo tecnico del Milan, secondo quanto riporta SportMediaset. Tuttavia, il futuro del portoghese non sembra ben definito al momento.

Fonseca è il preferito della dirigenza del Milan

Il portale scrive in merito:

Nel casting rossonero, che ormai casting non è più, l’ex tecnico della Roma è la prima scelta anche se lo scenario è tutt’altro che definito. C’è da capire il futuro del Lille, con o senza Champions, ma anche da fare i conti con la concorrenza del Marsiglia, che sul piatto del portoghese ha già messo un ricco contratto per la prossima stagione. Per questo il Milan punta forte e con ottimismo su Fonseca, ma al tempo stesso non ha chiuso altre porte tutte rigorosamente rivolte verso un allenatore straniero. Le quotazioni di Marcelo Gallardo sono in discesa. Complicata anche la pista che porta a Sergio Conceiçao del Porto.

Non solo il Napoli sta facendo diventare una soap il tema del prossimo allenatore, anche in casa Milan le voci sul successore di Pioli si rincorrono da settimane. C’è Antonio Conte che ieri sera per voce del suo storico “secondo”, Christian Stellini, ha fatto nuovamente irruzione nell’orizzonte milanista, infiammando i sogni di una tifoseria che da settimane spinge per averlo in panchina, tanto da indurre la società a scartare quella che con Lopetegui era parsa a un certo punto la scelta definitiva. Oppure Marcelo Gallardo, il tecnico argentino, pronto a liberarsi dall’Al-Ittihad, che tanto si dice piaccia a Geoffrey Moncada. Oggi è lui che si è riguadagnato il centro del palco, ma che ci rimanga anche domani non è scontato, perché la rosa dei candidati, possibili, sperati, immaginati, resta sempre ricca e in continuo aggiornamento.

