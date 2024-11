Xavi rischia l’esonero per aver detto la verità sulla situazione economica del Barcellona

Laporta non ha gradito le parole del tecnico in conferenza, dove ha spiegato che non si può competere a grandi livelli con una situazione finanziaria difficile.

Durante la conferenza stampa prima del match contro l’Almeria, il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato della disastrosa situazione economica del club e che sarebbe difficile, per questo, competere a grandi livelli. A quanto pare, il presidente Joan Laporta non ha gradito le sue dichiarazioni e sta pensando di esonerare l’allenatore.

Xavi rischia l’esonero per aver chiarito la situazione economica del Barcellona

Secondo quanto riporta Mundo Deportivo:

Laporta sta seriamente considerando l’esonero di Xavi Hernández, nonostante la conferenza del 25 aprile per confermare la sua permanenza fino al 2025. Questa è però una decisione che coinvolge anche l’area tecnica: il ds Deco è in viaggio a Porto per motivi personali, fino al suo rientro non sarà presa alcuna decisione.

Anche il giornalista di Rac1 Jordi Basté conferma che, salvo un colpo di scena, Xavi dovrebbe essere esonerato a causa delle sue dichiarazioni. Per il sostituto in panchina si punterebbe a Rafa Márquez, attuale tecnico del Barça B.

Le parole del tecnico in conferenza

Alla vigilia del match contro l’Almeria, Xavi si è espresso così in merito agli obiettivi della prossima stagione:

«Cercheremo di competere contro il Real Madrid. Penso che il tifoso debba capire che la situazione è molto difficile. Soprattutto a livello economico. Abbiamo una situazione economica che non ha nulla a che fare con quella di 25 anni fa. Non siamo nelle stesse condizioni di altri club con situazioni economiche molto vantaggiose. Il tifoso del Barcellona deve capirlo. Questo non significa che non vogliamo competere, ma questa è la situazione del Barça in questo momento, proveremo a competere».

