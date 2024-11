Raspadori in vantaggio su Simeone per sostituire Osimhen (CorSport)

Contro la Fiorentina è il match da ultima spiaggia in vista di una qualificazione in Conference League. In difesa confermati Juan Jesus e Rrahmani.

Questa sera il Napoli affronterà la Fiorentina per la 37esima giornata di campionato. Victor Osimhen sarà l’assente di lusso, reduce da un affaticamento muscolare; a prendere il suo posto da titolare, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, è in vantaggio Giacomo Raspadori rispetto a Giovanni Simeone.

Raspadori in vantaggio su Simeone per una maglia da titolare

Il quotidiano scrive:

Già da giorni Calzona riflette sul sostituto di Osimhen e sulla formazione da opporre questa sera alla squadra di Italiano. Raspadori è avanti rispetto a Simeone per il ruolo di prima punta nel tridente che sarà completato da Kvaratskhelia a sinistra e Politano a destra. Oltre a riempire l’area di rigore, alla ricerca del gol, Calzona chiederà all’ex Sassuolo di fare da raccordo tra i reparti e di favorire gli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni.

Mancheranno anche Zielinski, Mario Rui e Gollini, quest’ultimo fermato da un affaticamento muscolare. Non ha grossi dubbi di formazione Calzona. Punterà sui soliti noti. Dunque Meret in porta, linea di difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera; a centrocampo ci sarà ancora una volta Cajuste con Lobotka e Anguissa.

Anche Sky conferma l’ex Sassuolo nell’undici di partenza

Francesco Modugno:

«A Firenze senza Osimhen, aspettiamo l’ufficialità. Qualcosa che si porta dietro da un po’, tra l’altro è anche diffidato. Potrebbe puntare all’ultima, con il Lecce in casa. La partita dell’addio per il centravanti dello scudetto. Partita da dentro o fuori, l’obiettivo rimasto è la Conference League. È quello a cui il Napoli deve puntare. Con Raspadori o con Simeone, aspettiamo la rifinitura. Raspadori è diventato da poco papà. Simeone di spazio ne ha trovato pochissimo, a Firenze ci ha giocato. Entrambi ci tengono. Per il momento difficile fare una gerarchia, forse Raspadori un po’ più avanti di Simeone. Per il resto il solito Napoli».

