La Lazio non riesce ad assorbire gli schemi e la mentalità di Sarri (Barbano)

Sul Corsport: L’ottima passata stagione avrebbe meritato una strategia di rafforzamento diversa. I fischi dell’Olimpico

La Lazio non riesce ad assorbire gli schemi e la mentalità di Sarri, scrive Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport. La Lazio ieri ha pareggiato in casa 1-1 col Monza ed è stata a lungo messa sotto dalla formazione di Palladino.

C’è zona e zona, e questa non è la zona di Sarri. C’è pressing e pressing, e questo non è il pressing di Sarri. C’è Lazio e Lazio, e questa non è la Lazio di Sarri. Il pareggio con il Monza conferma non tanto una crisi di risultati e di condizione, quanto un’incompiutezza strutturale ad assorbire gli schemi, il ritmo, la mentalità del calcio globale del tecnico toscano. Perché la zona non è un apatico vagabondaggio nella propria area di rigore, mentre gli avversari affondano.

I fischi dell’Olimpico esprimono probabilmente le convinzioni che qui abbiamo riassunto. L’ottima passata stagione avrebbe meritato una strategia di rafforzamento diversa.

Nel post-partita ieri sera a Sky, Sarri ha risposto così alla domanda sulla bellezza:

Ha messo da parte la bellezza del gioco?

«Ogni squadra ha certe caratteristiche, incaponirsi solo sulla bellezza se la squadra non ha la bellezza sarebbe un suicidio, quello che cerco io ora è un ordine maggiore di quello che sto vedendo. Non l’ho messo da parte, ma se i giocatori sono bravi in certe cose e gliene fai fare altre, ti scontri contro la realtà. La squadra non gioca male in questo momento.

