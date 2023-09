De Zerbi: «Ho due ossessioni: il calcio e le sigarette. Le soste sono una tragedia»

Al Daily Mail: «È una follia che il mio nome sia associato a Guardiola. Mi piace passare il tempo con il mio assistente a guardare la Champions»

Roberto De Zerbi è l’allenatore del momento. O uno degli allenatori del momento. La sconfitta interna in Europa League contro l’Aek di Almeyda non ne ha interrotto il cammino. I media inglese, e non solo, lo rincorrono. Il Daily Mail lo ha intercettato proprio prima della sfida di Europa League, la prima partita europea della storia del Brighton.

Scrive il quotidiano:

Tutti al club dicono che sommerge i suoi giocatori con informazioni. È una persona alla mano che lega facilmente, sia con un barbiere di nome Mehmet che taglia i capelli in un negozio vicino al suo appartamento e con il quale prende regolarmente il caffè, o con il personale del Brighton.

A volte si arrabbia e può esplodere ma si calma rapidamente. La descrizione più comune è che è “ossessionato” dal calcio.

Annuisce.

“Il calcio”, risponde. “E le sigarette.’

Aggiunge: “Penso di essere davvero fortunato nella vita perché il mio lavoro è la mia passione. Mi piace lavorare. Le persone che lavorano all’interno del calcio guadagnano tanto, e per questo mi considero molto fortunato.”

“Il calcio è un hobby, un lavoro, una passione, è la mia vita. Il problema è quando non ci sono partite. Mi piace passare il tempo con il mio assistente a guardare la Champions League, e per noi è un onore giocare in Europa League in questa stagione perché se vivi per il calcio e puoi giocare a metà settimana, è un onore, un piacere.’

Quindi la pausa internazionale è stata abbastanza difficile per te allora? “Sì!’

Scrive il Mail che De Zerbi era in una rosa di tre allenatori per la successione di Graham Potter, era stato indicato dall’algoritmo prodotto da StarLizard. Dopo l’incontro, De Zerbi divenne l’unico candidato.

«Sapevo del Brighton perché guardavo molte partite di Premier League. Abbiamo avuto un incontro a Londra con Tony Bloom e con Paul Barber e David Weir e mi hanno spiegato la loro filosofia, la loro idea, il loro piano. Erano molto vicini alle mie idee. Ho sempre pensato che dovevo decidere il posto migliore, il club migliore per me, ma non per i soldi o il livello di concorrenza, ma per le idee e lo stile di lavoro. Mi piace lavorare con giocatori giovani.»

«È una follia che il mio nome sia associato a Guardiola. Penso di essere un buon allenatore. Ma sinceramente non penso di cambiare nulla. Sto mantenendo le mie idee, sto trasferendo le mie idee ai nostri giocatori, e sono molto bravi. Guardiola è di un altro livello. Per me è il migliore. Voglio migliorare le mie idee. Non ho ancora finito di migliorarmi e voglio che non finisca!»

