De Zerbi attira gli avversari fingendo la ritirata nelle steppe russe, poi li fa a pezzi (Guardian)

Inizia il gioco dal punto più basso possibile. Oggi è il personaggio più interessante del calcio inglese. Può entrare nella storia del calcio

De Zerbi è il tecnico più in voga in questo momento. Non c’è sito, quotidiano o programma televisivo che non ne parli. Anche se il suo debutto in una coppa europea è stato amaro, tutti sono concordi nell’affermare che quello di De Zerbi al Brighton è un calcio stupendo.

Il gioco che ha creato è un’evoluzione del tiki-taka. Non più possesso palla sterile finalizzato a muovere gli avversari. Ma un possesso palla che parte dal portiere per attirare gli avversari a scoprirsi. Una vera e propria partita a scacchi che De Zerbi ha deciso di trapiantare sul rettangolo di gioco. Il Guardian però va oltre e si chiede: “Quale sarà la prossima evoluzione, visto che l’italiano inizia il gioco dal punto più basso possibile”.

Scrive che:

“Le vendite degli indumenti ispirati allo stile di De Zerbi sono aumentate. In questo momento De Zerbi è probabilmente il personaggio più interessante del calcio inglese. Il modo in cui gioca la sua squadra sembra significativo, disorientante, fuori da ogni logica“.

Allora come spiegare il suo calcio. Prendendo ispirazione dalla seconda guerra mondiale. O almeno così fa il Guardian:

“In termini più semplici, porta il suo avversario verso la porta. De Zerbi sa che la maggior parte delle squadre attua un pressing offensivo. Questo è visto come una debolezza, un codice da hackerare, attende che l’avversario sbatta le palpebre per primo e lasci un varco. Per far funzionare tutto questo, il Brighton ha giocatori in difesa che sono estremamente a loro agio con la palla, due perni del centrocampo e il miglior dribblatore del campionato per guidare quelle ripartenze rapide. Quindi il gioco di possesso profondo non diventa uno scudo ma una spada, la sua ritirata attraverso le steppe russe, indebolisce le linee di rifornimento del nemico e fa a pezzi la retroguardia avversaria“.

Quello che ha fatto De Zerbi è prendere il possesso palla degli spagnoli e usarla come arma offensiva. Il Barça di Guardiola usava l’estro di Messi e dei suoi attaccanti per fare possesso sulla trequarti avversaria e poi attaccare. Poi ci fu il tiki-taka spagnolo di Luis Enrique, fatto di sincronismi a centrocampo calcolati al secondo. E poi ci fu De Zerbi. Questi i tre momenti che hanno cambiato il calcio moderno.

Attenzione però:

“Il possesso palla olandese-catalano, il pressing tedesco e la mimesi Pep ci hanno portato qui. Non ci sono ulteriori spazi, più profondi da cui iniziare la manovra. Nonostante tutta la gioia del calcio del Brighton bisogna essere cauti: ci vuole tempo per poter entrare definitivamente nell’élite del calcio“.

