Coppa Davis, l’Italia è più forte degli avversari. Per la Svezia c’è il figlio di Borg (Corsera)

Da domani a Bologna. Qualificazione possibile anche senza i big. Il Canada è campione in carica ma Shapovalov non gioca da Wimbledon

Non solo intrighi e veleni nell’Italia di Coppa davis, anche la concreta possibilità di qualificarsi per le finali di Malaga. Come ricorda il Corriere della sera. Grazie anche alla debolezza degli avversari che affronteremo da domani a Bologna.

Shakespeare ne tirerebbe fuori un dramma sublime, a noi piace notare la voglia della compagnia dei celestini di voltare pagina e agguantare la qualificazione alle finali di Malaga anche senza i big. Né il Canada campione in carica di Shapovalov (che per vari problemi non gioca da Wimbledon) né il Cile di Jarry e Garin e nemmeno la Svezia di Leo Borg, che si aggira per il palazzetto di Casalecchio facendo girare la testa ai presenti tanto è somigliante al padre Bjorn (la caccia all’Orso in incognito sarà lo sport della settimana tra i portici di Bologna), possono fare paura all’Italia del n.18 Lorenzo Musetti e del n.38 Lorenzo Sonego, l’uomo in più è Matteo Arnaldi fresco top 50, il 22enne di Sanremo che sembrava destinato al nuoto come papà Fabrizio, arrivato a sorpresa negli ottavi dell’Open Usa.

ilnapolista © riproduzione riservata