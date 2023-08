Lindstrom al Napoli, contratto fino al 2028 per 2,5 milioni l’anno (Schira)

Dopo la Germania sono arrivate da più parti conferme sull’operazione che il Napoli avrebbe chiuso per Lindstrom con l’Eintracht

Prima Fabrizio Romano

Il Napoli è vicino all’accordo per ingaggiare Jesper Lindstrøm dall’Eintracht — mentre l’accordo è in fase di finalizzazione 🔵🇩🇰

Il direttore dell’Eintracht Markus Krösche: “Sì, presto potrebbe succedere qualcosa per quell’accordo”.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2023