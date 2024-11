Napoli, Kvara ristabilito: è tornato ad allenarsi in gruppo

Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Personalizzato in palestra per Zielinski. In gruppo anche Dendoncker

Il Napoli continua la preparazione a Castel Volturno in vista della sfida contro il Bologna in programma sabato alle ore 18 al Maradona. Buona notizie per Calzona: ristabilito Kvara. L’allenatore del Napoli però deve fare a meno ancora di Raspadori e Zielinski.

Kvara si è allenato in gruppo, Raspadori a parte

Il report del Napoli:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 36esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la seduta con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di sessione con lavoro tecnico-tattico. Kvaratskhelia e Dendoncker si sono allenati in gruppo. Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Personalizzato in palestra per Zielinski“.

Kvaratskhelia, De Laurentiis incontra il papà e gli offre 4 milioni più bonus (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta:

Un blitz in piena regola, lontano da telecamere e sguardi indiscreti. Il Napoli ha smosso le acque, facendo i primi passi ufficiali per provare a blindare – almeno per un’altra stagione – Khvicha Kvaratskhelia. La scorsa settimana, a cavallo del primo maggio, Aurelio De Laurentiis ha incontrato l’agente di Kvara insieme al papà Bradi a Napoli.

De Laurentiis vuole fare di Kvara il perno del progetto futuro, ovviamente cercando di fare il possibile per accontentare le richieste del suo entourage e rivedere un contratto oggettivamente non conoscono al valore tecnico del talento georgiano.

il suo ingaggio è rimasto quello di partenza: 1,4 milioni bonus inclusi. Ora l’agente Mamuka Jugeli vuole capitalizzare il valore del suo assistito, forte anche del pressing di alcune big europee: la richiesta dell’entourage di Kvara è di 5 milioni netti a stagione più bonus fino al 2028. L’idea del Napoli sarebbe quella di arrivare a 4 con i bonus, ma ovviamente siamo soltanto all’inizio della trattativa.

