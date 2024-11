Swiatek-Sabalenka-Rybakina-Gauff: il tennis femminile forse ha trovato le sue Big Four (The Athletic)

“Era da tempo che nel tennis femminile non si scatenava una rivalità del genere. Ricordano Federer, Nadal, Djokovic e Murray”

Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina. Più, un po’ di lato (per ora) Coco Gauff. Tre più uno. Vi ricorda qualcosa? A The Athletic e a tutti i tifosi del tennis femminile ricordano i Big Three/Four: Federer, Nadal, Djokovic e Murray. Almeno la suggestione è questa. In un momento di appannamento degli uomini travolti dagli infortuni il tennis femminile ha ritrovato appeal con tre giocatrici ormai pari livello. Che se le danno di santa ragione, come nell’epica finale di Madrid tra Swiatek e Sebalenka chiusa 9-7 al tie-break del terzo set.

“Queste donne – scrive The Athletic – sono molto vicine in questo momento e lo sanno. In tali rivalità, parametri misurabili instabili, come chi colpisce il diritto più potente o chi chiude una percentuale più alta di punti a rete, non determinano chi vince e chi perde tanto quanto gli elementi immateriali. Diventa una questione di chi riesce a eseguire i colpi migliori nei punti importanti e, ultimamente, lo hanno fatto tutte e tre. Nel 2024, il vertice del tennis femminile è più ristretto che mai”.

“Il tennis maschile ha attraversato quasi 20 anni in cui tre ragazzi vincevano praticamente tutto: Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, con Andy Murray. Se riesce a capire il suo servizio, Coco Gauff potrebbe mandare all’aria l’attuale battaglia a tre al vertice in breve tempo. In realtà è la numero 3 al mondo, una posizione davanti a Rybakina, ma non è riuscita a raggiungere le vette di questo trio in modo coerente da quando ha vinto gli US Open battendo Sabalenka lo scorso settembre; nel 2024, le altre tre l’hanno superata. Era da tempo che nel tennis femminile non si verificava qualcosa del genere.

The Athetic ricorda che Serena Williams ha avuto degne avversarie in certi periodi – sua sorella Venus, Justine Henin, Kim Clijsters, Victoria Azarenka – “ma una troika così al vertice non si è mai veramente vista. Dal 2017, 18 donne diverse hanno vinto 24 titoli Slam. Simona Halep, Naomi Osaka, Ashleigh Barty e Swiatek non hanno mai affrontato la stessa avversario due volte in una finale Slam. Forse le cose stanno per cambiare. Ma potrebbe durare 10 minuti o 10 anni. Gli infortuni, la tensione di un programma incessante, un nuovo gruppo di giovani talenti, una Osaka di nuovo in forma… molte cose potrebbero rendere questa rivalità triangolare obsoleta molto rapidamente. Al momento, però, c’è qualcosa di irresistibile nella dinamica tra queste tre giocatrici”.

