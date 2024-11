Il Torino vicino a Vanoli allenatore del Venezia. Si allontana Italiano (Sky)

Italiano rimane ancora in corsa per il Napoli. Su di lui anche il Bologna. È un pallino di De Laurentiis ma prima di avviare i contatti ha la Conference da vincere

Vincenzo Italiano sempre più lontano dal Torino. Rimane quindi in corsa per il Napoli anche se, secondo Sky, non ci sono stati contatti tra il club di De Laurentiis e l’entourage dell’allenatore. Per adesso la concetrazione è rivolta tutta alla finale di Conference League conquistata ieri sera. Se ne riparlerà a fine stagione a meno che, a quel punto, De Laurentiis non abbia già scelto diversamente.

Italiano sempre più lontano da Torino

Il Torino vira su Vanoli, attuale allenatore del Venezia. Lo scrive Sky:

“L’attuale allenatore del Venezia sembra essere in cima alla lista della società granata che al termine di questa stagione si prepara alla separazione con Juric. Sfumato Gattuso e con l’ipotesi Italiano sempre più lontana, Cairo vorrebbe puntare sull’allenatore lombardo. Paolo Vanoli è sempre più vicino alla panchina del Torino. L’allenatore, attualmente al Venezia, è uno dei profili più apprezzati in questo momento dalla società granata che al termine di questa stagione dovrebbe separarsi da Ivan Juric. Dopo aver valutato anche diversi profili, come quello di Gattuso (poi sfumato) e di Italiano (sul quale ci sono anche Napoli e Bologna), la scelta di Cairo dovrebbe ricadere proprio sull’allenatore classe 1972″.

Il Napoli sta scegliendo il nuovo allenatore, ma deve anche essere scelto (Sky) A Castel Volturno tiene banco il tema del prossimo allenatore del Napoli. Mentre Calzona guida l’allenamento, Francesco Modugno a Sky ha fornito gli ultimi aggiornamenti. La rosa dei nomi è sempre la stessa: Conte, Pioli, Gasperini e Italiano. Tutti con quotazioni diverse e situazioni diverse. Le parole di Modugno: «Più che un valzer, a Napoli sembra una giostra. Quattro nomi, a meno di altre sorprese. Quattro situazioni con quotazioni differenti. Il Napoli sta scegliendo ma deve anche essere scelto. I nomi sono quelli. C’è Pioli con un anno di contratto con il Milan, c’è la sua disponibilità ad ascoltare e a valutare il progetto. Il Napoli ha presentato una bozza di contratto più o meno a tutti. È così per Pioli e per Gasperini che si sta giocando la sua storia e quella dell’Atalanta. Per De Laurentiis sarebbe un’idea rivoluzionaria, a fine stagione bisognerà capire se c’è la volontà di Gasperini. C’è anche Italiano, per il presidente sarebbe una vecchia scelta. Poi c’è Conte per il quale De Laurentiis non si è rassegnato. La speranza è che Conte non abbia tanta altre opzione e trovare una convergenza con il Napoli. Qui (a Castel Volturno, ndr) c’è Calzona che lavora con passione e intensità e sa bene che la sua esperienza si sta consumando in maniera abbastanza triste mentre noi parliamo del futuro allenatore. Sperava in un finale diverso».

