Il Psg è ancora in fase di rodaggio, contro l’Inter domina il primo tempo e affonda in un minuto (Le Parisien)

La truppa di Luis Enrique perde anche l’amichevole contro i nerazzurri (1-2). Ancora zero vittorie per i parigini nel tour asiatico

Il Psg perde anche l’amichevole contro l’Inter. A Tokyo, gli uomini di Luis Enrique passano in vantaggio all’63’ con Vitinha che sfrutta un errore di Lautaro Martinez. Tra l’81’ e l’83’ l’Inter però ribalta il risultato con i gol di Esposito e del redivivo Sensi. Protagonista Frattesi e Cuadrado. Da quando sono entrati in campo hanno dato una scossa alle manovre dei neroazzurri.

Per le Parisien tutto sommato, la prestazione del Psg non è stata pessima:

“La truppa di Luis Enrique è ancora in fase di rodaggio. Il Psg non ha ancora vinto dall’inizio del suo tour in Giappone. Pareggio contro l’Al-Nassr (0-0) all’inizio del girone, sconfitta subita dal Cerezo Osaka (3-2), e ancora una sconfitta questo martedì sera a Tokyo. Prima di entrare negli ultimi dieci minuti di gioco, il Paris non aveva certo incantato o stupito gli spettatori con il suo gioco. Ma in questo 4-3-3 che Luis Enrique sembra voler utilizzare, i suoi giocatori avevano almeno dominato il primo tempo, creando le migliori occasioni. Ma il Paris è affondato in un minuto, subendo due gol in rapida successione“.

Sul sito del Psg le parole di Luis Enrique:

«È stata un’ottima partita. È incredibile essere in vantaggio per 1-0 fino all’80’ per poi perdere, ma ho visto molti aspetti positivi. Sono molto felice e vedo la squadra migliorare giorno dopo giorno. Il periodo pre-stagione è il momento migliore per crescere, per conoscersi come squadra, per accogliere i nuovi giocatori e testarne alcuni in più posizioni. È anche il momento in cui ci si prepara fisicamente. L’Inter è arrivata seconda in Champions League, è una squadra molto molto forte con giocatori che stanno insieme da diversi anni. Ci siamo allenati per tre settimane. C’è ancora molto da fare, ma sono contento».

