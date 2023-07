Il Psg in confusione: perde 3-2 con l’Osaka dopo aver pareggiato con l’Al Nassr

Orfana di Mbappé, la squadra di Luis Enrique ha lasciato Neymar in panchina e provato – senza successo – la difesa a tre con Skriniar

Il Psg in confusione. Luis Enrique avrà parecchio da lavorare. Nella tournée senza Mbappé – messo fuori rosa – il Psg ha prima pareggiato con l’Al Nassr e oggi ha perso 3-2 contro il Cerezo Osaka.Neymar non ha giocato.

Scrive l’Equipe che

Luis Enrique ha deciso di cominciare con la difesa a tre, col capitano Marquinhos al fianco di Milan Skriniar e Danilo. In attacco Hugo Ekitike. Marco Verratti, Lucas Hernandez e Neymar in panchina. Flutter in difesa.

Dopo un primo quarto d’ora senza ritmo, Ekitike, già capocannoniere contro il Le Havre, ha aperto le marcature con un gol da opportunista.

Poi, un malinteso tra Danilo e Skriniar ha permesso al belga Jordy Croux di pareggiare (22°). Primo gol subito dal Psg in questa pre-stagione.

Nel secondo tempo Psg in vantaggio con Vitinha grazie a un colpo di tacco di Ekitike. I giapponesi non si sono arresi e hanno battuto due volte. Donnarumma. Martedì la sfida con l’Inter.

🚨 C’est fini ! Le PSG s’incline (2-3) face aux japonais d’Osaka 🇯🇵 ! Après un nul face à Al-Nassr, les Parisiens enchaînent donc un deuxième match sans succès. ❌ pic.twitter.com/vHptGxTy4V — Actu Foot (@ActuFoot_) July 28, 2023

Formazione di partenza del Paris Saint-Germain

Donnarumma-Marquinhos (cap.), Skriniar, Danilo – Gharbi, Ugarte, Vitinha, Zaire-Emery, Kurzawa -, – Asensio, Ekitike.

Sono entrati: Nhaga( 46°), Soler (46°), Hakimi( 55°), L. Hernandez( 64°), Verratti (64°), Ruiz (64°), Lemina (64°), Ndour (64°)

