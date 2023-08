Danso verso il rinnovo: il Lens gli offre il triplo dello stipendio per due anni (Footmercato)

Lo stipendio salirebbe a 120mila euro al mese. Tutto lascia pensare che Danso firmerà. La trattativa del Napoli per il centrale sta per sfumare definitivamente.

Kevin Danso sembra proiettato verso il rinnovo con il Lens. Il club gli ha offerto il triplo dello stipendio per un contratto per altri due anni. Lo scrive Footmercato. Lo stipendio salirebbe a 120mila euro al mese. Tutto lascia pensare che Danso firmerà. La trattativa del Napoli per il centrale sta dunque per sfumare definitivamente.

Footmercato scrive:

“Questo è uno dei grandi temi dell’estate in Ligue 1: il futuro del difensore centrale austriaco del Lens, Kevni Danso (24). Ampiamente citato come priorità estiva per il Napoli di Rudi Garcia per sostituire il difensore coreano Kim Min-jae, passato al Bayern Monaco, la roccia difensiva del Lens è ora più vicina a un prolungamento con il club del nord. Secondo le nostre informazioni, la dirigenza del Lensoise è fiduciosa dell’idea di chiudere la porta alla trattativa con il Napoli e prolungare così il contratto di Danso al Lens. Secondo le nostre indiscrezioni, il Lens propone un nuovo contratto per altre due stagioni allo stadio Bollaert, accompagnato da uno stipendio di circa 120.000 euro al mese, ovvero il triplo del precedente. Sul versante italiano, la dirigenza napoletana ha offerto tre anni di contratto al 24enne austriaco. Tutti i segnali oggi sembrano positivi per un tanto atteso prolungamento da Kevin Danso al Lens”.

