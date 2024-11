Simeone, l’agente: «Scambio Simeone-Immobile? Notizia di mercato creata dai giornali»

A Tuttomercatoweb: «Idea priva di fondamento. Un’idea affascinante per motivi storici, ma priva di significato»

Presente al ‘Gran Galà del Calcio‘, Alessandro Moggi, agente di Simeone, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro dell’attaccante del Napoli.

«Il Napoli ha fatto un investimento importante per un giocatore importante, è una storia ancora tutta da decifrare».

Simeone, l’agente: «Scambio Immobile-Simeone? Un’idea affascinante ma infondata»

Di recente si è parlato di un possibile scambio tra Simeone e Immobile. È un’idea?: «Totalmente priva di fondamento allo stato attuale, una notizia di mercato creata dai giornali. Un’idea affascinante per motivi storici, ma priva di significato».

Moggi ha parlato anche di Zanoli (di cui è agente).

«Rientrerà senza dubbio, è un prestito secco. Il futuro però credo sia lontano dal Napoli, che con l’acquisto di Mazzocchi ha evidenziato la chiusura del ruolo in quella posizione, con Di Lorenzo che è l’assoluto titolare ed il capitano. Zanoli ha bisogno e sarà giusto dargli la possibilità di fare un campionato da titolare, per me può essere il futuro del calcio italiano».

È uscito un nuovo episodio di “Drive&Talk” il format del Napoli dove i giocatori vengono intervistati mentre guidano. L’intervistato di oggi è Giovanni Simeone.

Vivi in un posto fantastico, sei a Posillipo. Qual è la tua routine quotidiana?

«Solitamente mi sveglio alle 8:00, anche se l’allenamento è alle 11:00 e dobbiamo essere lì alle 10:00. Parto alle 9:45, faccio colazione, vedo i compagni come stanno, mi piace portare allegria nello spogliatoio. Mi piace essere uno dei primi ad arrivare per portare un po’ di allegria».

Mi spieghi il rito del “Mate” (ndr è una bevanda argentina)?

«All’inizio non ti piace, quando sei piccolo te lo fanno assaggiare e non ti piace perché è amaro. È diffuso anche in Uruguay».

Ci sono tradizioni legate al mate?

«Tante persone posso metterci la menta, alcuni con zucchero, ognuno lo fa come vuolr, non c’è un modo particolare. È un momento per stare insieme con la famiglia come per voi è andare a prendere il caffè».

