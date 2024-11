Napoli, salgono le quotazioni di Gasperini per la panchina (SportMediaset)

La suggestione Gasperini si fa strada nelle valutazioni di Adl. L’allenatore sta facendo con l’Atalanta una stagione quasi perfetta

L’anno del Napoli non è ancora finito, ma è come se lo fosse. Ora non resta che concentrarsi sul futuro e sulla delicata scelta del prossimo allenatore. I nomi sono sempre gli stessi: Pioli, Gasperini, Italiano con Conte sullo sfondo. Starebbero risalendo le quote per Gasperini, il tecnico dell’Atalanta sta facendo un ottimo lavoro e potrebbe essere l’uomo del futuro per il Napoli.

Lo scrive “SportMediaset“:

I nomi concreti in lizza, sempre con il fantasma di Conte ad aleggiare, ma succede anche sulla sponda rossonera di Milano, sono ormai tre: Pioli, Gasperini e Italiano. La suggestione Gasperini si fa strada nelle valutazioni di De Laurentiis

Al momento sembra che la suggestione Gasp si stia facendo sempre più strada nelle valutazioni di Adl. L’allenatore dell’Atalanta sta portando avanti una stagione che sfiora la perfezione e che potrebbe raggiungerla se le cose andassero bene su tutti e tre i fronti aperti: qualificazione Champions, Europa League e Coppa Italia. Sarebbe il coronamento finale di otto anni da incorniciare. È lui ad avere portato i bergamaschi agli onori delle cronache del calcio europeo.

C’è la volontà, da parte della dirigenza bergamasca, di fargli firmare un nuovo contratto annuale, per non ripartire la prossima stagione con un allenatore in scadenza. Alla domanda specifica, dopo la vittoria di Salerno, Gasp ha risposto, facendo riferimento ai mille impegni delle prossime settimane: «Non so quando avremo il tempo di parlare». Un’affermazione letta da molti come un modo per prorogare una decisione che non lo entusiasma. C’è il Napoli sullo sfondo e, nel caso di finale di stagione trionfale, potrebbe lasciare Bergamo dopo averla portata davvero nella storia del calcio.

