Danso: il Lens gli ha offerto il rinnovo fino al 2027 con opzione per un altro anno

Schira su Twitter: «Il Napoli è interessato al difensore centrale, ma il club francese ha rifiutato una prima offerta intorno ai 20-22 milioni per lui».

Il Lens ha offerto il rinnovo a Kevin Danso, difensore che il Napoli sta cercando di acquistare per sostituire Kim MInjae, partito per il Bayern. Su Twitter, Nicolò Schira scrive che il Lens ha offerto a Danso un prolungamento del contratto fino al 2027, con opzione per un altro anno. Il club ha già rifiutato un’offerta di 22 milioni circa da parte del Napoli.

Schira scrive:

«Il Lens ha offerto a Kevin Danso il prolungamento del contratto fino al 2027 con opzione per il 2028. Il Napoli è interessato al difensore centrale, ma il club francese ha rifiutato una prima offerta intorno ai 20-22 milioni per lui».

#Lens have offered to Kevin #Danso the contract extension until 2027 with option for 2028. #Napoli are interested in the centre-back, but the french club turned down a first bid around 20-22M for him. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 29, 2023

Oggi della situazione Danso scriveva anche la Gazzetta dello Sport:

Si è arrivati così alla situazione di oggi, con Danso prima scelta e Mavropanos prima alternativa. Il Napoli gioca su più tavoli cercando di spuntare il prezzo migliore per il giocatore più funzionale al nuovo progetto Garcia. Danso piace al Napoli e l’austriaco sarebbe felice di unirsi ai campioni d’Italia, ma non vuole arrivare al braccio di ferro col Lens e lascia che siano i club a trovare un punto di intesa. Cosa che al momento è piuttosto distante: i francesi chiedono 30 milioni, cifra ritenuta ancora troppo alta dal Napoli. Per questo nelle ultime ore è risalita la candidatura di Mavropanos, per cui sono stati fatti dei sondaggi con lo Stoccarda, ma Danso appare ancora favorito: se il Lens dovesse abbassare la richiesta, potrebbe arrivare in fretta l’accelerata decisiva.

