A Bari tifosi arrabbiati sia per il mercato sia per il trattamento da succursale del Napoli

Dal Corrmezz: sono più le cessioni che gli acquisti e poi Cheddira, come Caprile, prima trasferito al Napoli e poi ceduto in prestito

I tifosi del Bari sono amareggiati per non dire arrabbiati. Si sentono la succursale del Napoli. E a loro non va giù. Ne scrive il Cormezz Puglia.

Il Corrmezz Puglia scrive dell’arrivo del centrocampista francese Malcolm Edjouma:

27 anni a ottobre, scuola Psg, arriva in prestito dalla Steaua Bucarest per 150 mila euro, con obbligo di riscatto (circa 700 mila euro) in caso di promozione in serie A o se giocherà almeno il 70% delle partite.

E poi la polemica.

Nello scacchiere tattico di Mignani prenderà con tutta probabilità il posto di Michael Folorunsho, rientrato al Napoli e destinato a un nuovo prestito all’Hellas Verona.

Proprio l’asse con i campioni d’Italia è tornato a infiammare i tifosi del Bari, già ampiamente insoddisfatti da un mercato in cui le partenze sono state finora di più degli arrivi (pur essendoci stati già più dei 7561 abbonamenti della scorsa stagione): è infatti ai dettagli il trasferimento di Walid Cheddira, 22 gol tra nel 2022-23, al Napoli a titolo definitivo per poi essere girato in prestito al Frosinone. Una formula già usata con Elia Caprile, ora all’Empoli, e che ha infastidito e non poco una piazza che si aspettava un mercato decisamente diverso. Non tanto per questioni economiche (impossibile si tratti di un trasferimento a valore più basso di quello di mercato, anche perché alla finestra c’è il Parma che ha il 50% sulla rivendita), quanto per l’immagine da «squadra B» che questo tipo di operazioni trasmette.

