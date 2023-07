Valverde e il pugno a Baena, annullata la squalifica di 5 giornate e caso archiviato (El Espanol)

Dai video delle telecamere del parcheggio del Bernabeu inviati dal Real Madrid non si vede nessuna aggressione al giocatore del Villarreal

El Espanol fornisce aggiornamenti sul caso Baena, ovvero sul presunto pugno che il centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, rifilò all’avversario del Villarreal, Alex Baena, dopo aver avuto un pesante battibecco nel parcheggio del Bernabeu l’8 aprile scorso.

Come riporta il quotidiano spagnolo, il fascicolo che riguarda Valverde è stato archiviato, mettendo in dubbio quindi l’aggressione ai danni di Baena. L’archiviazione, inoltre, è una decisione del tutto opposta a quella presa dal giudice sportivo spagnolo che aveva chiesto per Valverde 5 giornate di squalifica.

“Il comitato di gara ha deciso di non squalificare Fede Valverde. L’ente, dopo aver analizzato con pertinenza i documenti ricevuti, non punirà l’uruguaiano. Una decisione che è in linea con quella presa dalla giustizia ordinaria ma non con le cinque giornate di squalifica richieste dal giudice della Rfef (la Federcalcio spagnola, ndr), Juan Antonio Landabarea. Il Real Madrid citerà in futuro Landabarea per «obiettività discutibile» e per aver travisato la dichiarazione di Álvaro Odriozola. Inoltre, ha accusato il giudice di mettere in dubbio «la reputazione del club»“.

La giustizia sportiva si allinea quindi a quella ordinaria per un semplice motivo. Non esistono prove contro Valverde. Oltre a difendere il proprio giocatore, il Real passa poi all’attacco accusando il giudice della Rfef. Continua il quotidiano precisando che le dichiarazioni di Baena erano piene di incongruenze rispetto alle riprese delle telecamere del Bernabeu, per questo la giustizia ordinaria ha scelto l’archiviazione.

